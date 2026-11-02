В Ровенской области и других областях массово задерживаются пригородные поезда
В понедельник, 2 ноября, в нескольких регионах Украины пригородные поезда курсируют с опозданием. Больше всего от графика отстает рейс № 6283 Шепетовка — Ровно, задержка которого составляет 1 час 58 минут.
Об этом сообщила «Укрзализныця». По данным перевозчика, поезд № 6283 задерживается на станции Славута-1.
Среди других рейсов с наибольшим отставанием от расписания:
- № 6255 Вапнярка — Одесса-Главная — 1 час 33 минуты, от станции Борщи;
- № 6254 Шепетовка — Козятин-1 — 1 час 15 минут, от станции Понинка;
- № 6701 Киев-Пассажирский (Северная) — Мироновка — 1 час 10 минут, от станции Озерный;
- № 6413 Помичная — Одесса-Главная — 1 час 8 минут, от станции Рауховка;
- № 6221 Шепетовка — Лановцы — 1 час 1 минута, от станции Клембовка.
Задержки в других регионах
В Одесской, Николаевской и Кировоградской областях с опозданием курсируют следующие пригородные поезда:
- № 6404 Одесса-Главная — Мартыновская — 46 минут;
- № 6272 Подольск — Помичная — 33 минуты;
- № 6252 Одесса-Главная — Вапнярка — 30 минут;
- № 6332 Колосовка — Знаменка-Пассажирская — 20 минут.
В Полтавской и Черниговской областях задерживаются:
- № 6524 Нежин — Гребенка — 38 минут;
- № 6242 Гребенка — Бахмач-Пассажирский — 37 минут.
В Черкасской области поезд № 6355 Черкассы — Умань отстает от графика на 29 минут.
Причины задержек в сообщении «Укрзализныци» не уточняются.
Предупреждение для пассажиров
Перевозчик подчеркивает, что в случае повышенной опасности движение поездов может быть временно приостановлено.
«Если поезд задерживается из-за воздушной тревоги, не ожидайте его прибытия на платформе, а находитесь в безопасном месте. Движение поезда будет возобновлено только после устранения воздушной угрозы», — подчеркнули в «Укрзализныце».
Из-за обстрелов железнодорожной инфраструктуры Днепра поезда задерживаются до 16 часов.
Ранее «Укрзализныця» предупредила о задержках поездов из-за российских атак на вокзал в Днепре.
Также «Укрзализныця» изменила расписание части пригородных поездов.