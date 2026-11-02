В Ровенской области и других областях массово задерживаются пригородные поезда

В понедельник, 2 ноября, в нескольких регионах Украины пригородные поезда курсируют с опозданием. Больше всего от графика отстает рейс № 6283 Шепетовка — Ровно, задержка которого составляет 1 час 58 минут.

Об этом сообщила «Укрзализныця». По данным перевозчика, поезд № 6283 задерживается на станции Славута-1.

Среди других рейсов с наибольшим отставанием от расписания:

№ 6255 Вапнярка — Одесса-Главная — 1 час 33 минуты, от станции Борщи;

№ 6254 Шепетовка — Козятин-1 — 1 час 15 минут, от станции Понинка;

№ 6701 Киев-Пассажирский (Северная) — Мироновка — 1 час 10 минут, от станции Озерный;

№ 6413 Помичная — Одесса-Главная — 1 час 8 минут, от станции Рауховка;

№ 6221 Шепетовка — Лановцы — 1 час 1 минута, от станции Клембовка.

Задержки в других регионах

В Одесской, Николаевской и Кировоградской областях с опозданием курсируют следующие пригородные поезда:

№ 6404 Одесса-Главная — Мартыновская — 46 минут;

№ 6272 Подольск — Помичная — 33 минуты;

№ 6252 Одесса-Главная — Вапнярка — 30 минут;

№ 6332 Колосовка — Знаменка-Пассажирская — 20 минут.

В Полтавской и Черниговской областях задерживаются:

№ 6524 Нежин — Гребенка — 38 минут;

№ 6242 Гребенка — Бахмач-Пассажирский — 37 минут.

В Черкасской области поезд № 6355 Черкассы — Умань отстает от графика на 29 минут.

Причины задержек в сообщении «Укрзализныци» не уточняются.

Предупреждение для пассажиров

Перевозчик подчеркивает, что в случае повышенной опасности движение поездов может быть временно приостановлено.

«Если поезд задерживается из-за воздушной тревоги, не ожидайте его прибытия на платформе, а находитесь в безопасном месте. Движение поезда будет возобновлено только после устранения воздушной угрозы», — подчеркнули в «Укрзализныце».

Из-за обстрелов железнодорожной инфраструктуры Днепра поезда задерживаются до 16 часов.

Ранее «Укрзализныця» предупредила о задержках поездов из-за российских атак на вокзал в Днепре.

Также «Укрзализныця» изменила расписание части пригородных поездов.

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