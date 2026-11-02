В Одессе задержали бывшего моряка, который шпионил в пользу ФСБ

В Одессе военная контрразведка СБУ задержала бывшего моряка торгового судна, которого подозревают в сотрудничестве с российской ФСБ. По данным следствия, мужчина собирал информацию о позициях украинской противовоздушной обороны и передавал ее российской спецслужбе. Эти данные оккупанты могли использовать для наведения ударных беспилотников на город.

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Одессе бывшего моряка торгового судна, которого подозревают в государственной измене. По версии следствия, после выхода на пенсию мужчина начал сотрудничать с российской ФСБ и передавать ей разведывательную информацию. По данным правоохранителей, к сотрудничеству с российской спецслужбой мужчину привлек его знакомый. Ранее тот работал в одесской милиции, но впоследствии уехал в Россию. Именно он, как считают следователи, стал посредником между бывшим моряком и представителями ФСБ.

Следствие установило, что главной задачей подозреваемого было выявление боевых позиций украинской противовоздушной обороны, защищающей небо над Одессой. Российская сторона могла использовать собранную информацию для планирования ударов и наведения ударных беспилотников. Чтобы находить нужные объекты, мужчина ездил по Одессе и прилегающим районам на велосипеде. Во время поездок он незаметно фотографировал и снимал на видео места, которые могли интересовать российскую спецслужбу. По данным СБУ, таким образом подозреваемый собирал разведывательные данные для дальнейшей передачи россиянам.

Правоохранители также обнаружили переписку, в которой собеседник, называвший себя сотрудником ФСБ, обсуждал сбор информации в Одессе и способы связи с предполагаемым агентом. Эти материалы, по данным следствия, могут свидетельствовать о координации его действий с российской спецслужбой. В СБУ отметили, что вовремя разоблачили подозреваемого. Мужчину задержали по месту жительства. Параллельно правоохранители приняли меры, чтобы обезопасить пункты базирования Сил обороны в районе, где он собирал информацию.

В ходе обысков у задержанного изъяли видеокамеру и смартфон. По версии следствия, эти устройства он использовал для сбора разведывательных данных и связи с представителями ФСБ. Кроме того, правоохранители зафиксировали случаи, когда мужчина в разговорах со своим окружением выражал симпатии к кремлевскому режиму. В то же время ключевыми доказательствами по делу должны стать материалы, подтверждающие его вероятное сотрудничество с российской спецслужбой.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. В настоящее время подозреваемый находится под стражей без права освобождения под залог. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в СБУ.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве 18-летнего жителя Одессы, которого подозревают в государственной измене. По данным следствия, он передавал российским спецслужбам координаты для атак на Одессу и Днепр, собирал информацию об украинской противовоздушной обороне и оборонных предприятиях, а также готовил теракт в столице.

В Ровенской области агент ФСБ, который готовил подрыв железнодорожного полотна перед грузовым поездом, был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Мужчина должен был установить взрывное устройство и дистанционно взорвать его во время движения поезда. СБУ задержала его ещё в январе 2025 года — до того, как он успел заложить взрывчатку.

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