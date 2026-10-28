На границе Украины пока нет очередей, но пассажиропоток растет — ГПСУ

Пассажиропоток на западных участках государственной границы Украины традиционно увеличивается в преддверии выходных. В то же время на данный момент значительных очередей в пунктах пропуска не наблюдается. О ситуации на границе сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Пассажиропоток на границе очень динамичен. И часто нагрузка, которая может наблюдаться в какой-то один из дней, впоследствии в информационном поле подается как большие очереди, скопление транспорта, многочасовое ожидание на границе и т. п. Однако нужно правильно понимать, что очереди на границе — это ситуативный вопрос. Традиционно пассажиропоток увеличивается накануне выходных, а также в выходные дни», — отметил Демченко.

Он отметил, что в четверг и пятницу большинство пунктов пропуска на границе с Польшей, на которые приходится 50% всего пассажиропотока, были перегружены. Наиболее загруженными были Устилуг на Волыни, Краковец и Шегини на Львовщине. Однако уже с понедельника очередей на границе нет.

«На сегодняшний день показатели по границе практически нулевые, в том числе и на границе с Польшей», — сообщил Демченко.

Он напомнил, что границу в будний день пересекает около 85–90 тысяч граждан, в пятницу — до 95 тысяч, а в выходные этот показатель превышает 100 тысяч.

«В эти выходные мы наблюдали резкое увеличение до 117 тысяч пересечений границы как в субботу, так и в воскресенье. При этом суббота, к примеру, характеризовалась в основном выездом, а воскресенье — динамикой пассажиропотока в равных долях 50/50», — рассказал пресс-секретарь.

Также Демченко отметил, что на пассажиропоток могут частично влиять и временные приостановки пропускных операций из-за воздушных тревог.

«Больше всего приостановки таких пропускных операций можно было зафиксировать именно на прошлой неделе. Особенно в направлении границы в Волынской области, на Львовщине, на участке границы с Молдовой, в пределах Одесской и Винницкой областей, поскольку, к сожалению, враг усиливает свой террор в большинстве регионов Украины», — отметил он.

По словам Демченко, из-за воздушных тревог работу чаще всего приостанавливали пункты пропуска на Волыни.

«Если говорить об участке границы с Польшей, а это у нас Волынская область и Львовская область, то большинство приостановок пропускных операций происходило именно в пределах Волынской области. Хотя во Львовской области также звучали тревоги, и пропускные операции на различных пунктах пропуска и в пределах Львовской области также приостанавливались на определенные периоды», — рассказал пресс-секретарь.

Об этом в комментарии «Укринформу» сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

Видео: На Волыни образовались километровые очереди автобусов на границе с Польшей.

Напомним, на границе с Польшей вдвое выросли очереди для грузовых перевозок.

Поездки из Украины в Польшу затруднились из-за значительных задержек поездов и длительного ожидания на границе. По состоянию на 20 октября некоторые рейсы «Укрзализныци» отставали от графика почти на 20 часов, а пассажиры автобусов сообщали о многочасовых задержках. В «Укрзализныце» пояснили, что движение приходится корректировать из-за воздушных тревог и мер безопасности.

На украинско-польской границе во Львовской области зафиксировали скопление транспорта при выезде из Украины.

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