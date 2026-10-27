ВАКС отказал сыну Татьяны Крупы в онлайн-участии в заседаниях

Высший антикоррупционный суд отказал Александру Крупе, сыну бывшей главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы, в дистанционном участии в судебных заседаниях. Его адвокат обосновывал ходатайство значительными расходами на дорогу из Хмельницкого в Киев, проживанием в отеле и продолжительностью поездки. Однако суд не счел эти аргументы достаточными для проведения заседаний в режиме видеоконференции.

По расчетам адвоката, одна поездка на судебное заседание может длиться не менее 33 часов и стоить от 7260 до 14 450 грн.

Защитник отметил, что расстояние от Хмельницкого до Киева и обратно составляет около 650 км. Поездка на автомобиле в обе стороны, по его подсчетам, занимает не менее 9 часов 14 минут.

Основные расходы, приведенные адвокатом:

Топливо: от 5850 до 8034 грн за поездку.

Проживание в Киеве: от 1 410 до 6 416 грн в сутки в гостиницах рядом с судом на нужные даты.

Общая стоимость поездки: от 7260 до 14 450 грн.

Время на поездку и связанные с ней затраты времени: не менее 33 часов.

На основании этих расчетов защита просила разрешить Александру Крупе участвовать в заседаниях дистанционно.

Адвокат также сослался на опасность российских обстрелов, воздушные тревоги в Киеве и отсутствие надлежащих укрытий в здании суда. Среди прочих аргументов были работа Крупы в Хмельницком и необходимость ухаживать за двумя детьми.

Однако суд пришел к выводу, что приведенные обстоятельства не являются достаточным основанием для дистанционного участия в заседаниях.

В постановлении указано, что Александр Крупа не обязан добираться до Киева именно на автомобиле, поскольку между городами есть автобусное и железнодорожное сообщение. Кроме того, сторона защиты не доказала, что для участия в заседании обязательно нужно останавливаться именно в отеле.

Отдельно суд рассмотрел аргумент о необходимости ухаживать за двумя детьми. Защита указывала на семейные обстоятельства как на одну из причин, по которым Александру Крупе сложно лично приезжать в Киев.

Однако этот аргумент суд также не счел достаточным. В постановлении указано, что в свидетельствах о рождении детей указана их мать, которая, по заключению суда, также должна участвовать в выполнении родительских обязанностей.

Таким образом, ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства о дистанционном участии Александра Крупы в судебных заседаниях.

Об этом говорится в постановлении ВАКС по делу №991/11401/26.

Напомним, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) постановил проводить заседания по делу бывшей главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы, её мужа Владимира и сына Александра в дистанционном формате в случае объявления воздушной тревоги. Решение было принято в понедельник, 12 октября, чтобы обеспечить непрерывность судебного разбирательства и одновременно позаботиться о безопасности участников процесса.

Подготовительное заседание по делу семьи бывшей руководительницы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы в Высшем антикоррупционном суде сопровождалось острой полемикой между судьей Денисом Коваленко и адвокатами обвиняемых.

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