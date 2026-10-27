最高反腐败法院拒绝了塔季扬娜·克鲁皮之子在线参加听证会的请求

最高反腐败法院驳回了亚历山大·克鲁皮——前赫梅利尼茨基州医疗社会专家委员会主任塔季扬娜·克鲁皮之子——关于以远程方式参与庭审的申请。 其辩护律师在申请中解释称，从赫梅利尼茨基前往基辅的交通费用高昂，加上酒店住宿费用及漫长的行程时间。然而，法院认为这些理由不足以支持以视频会议形式举行庭审。

据辩护律师估算，单次前往庭审的行程至少需要33小时，费用在7260至14450格里夫纳之间。

辩护律师指出，从赫梅利尼茨基往返基辅的距离约为650公里。据他估算，往返车程至少需要9小时14分钟。

律师列出的主要费用如下：

燃油费： 每次行程5850至8034格里夫纳。

基辅住宿费： 在指定日期内，法院附近的酒店每晚1410至6416格里夫纳。

每次出行总费用： 7260至14450格里夫纳。

出行时间及相关时间成本：至少33小时。

基于上述计算，辩护方请求允许亚历山大·克鲁皮以远程方式参加庭审。

该律师还提到了俄罗斯炮击的危险、基辅的防空警报以及法院大楼内缺乏适当的避难场所。其他论据还包括克鲁皮在赫梅利尼茨基的工作以及需要照顾两个孩子。

然而，法院认为，上述情况不足以构成远程参与庭审的充分理由。

裁决书指出，亚历山大·克鲁帕没有义务必须驾车前往基辅，因为两座城市之间有公交和铁路交通。此外，辩护方未能证明参加庭审必须入住酒店。

法院另行审议了关于必须照顾两名子女的论点。辩护方指出家庭情况是导致亚历山大·克鲁帕难以亲自前往基辅的原因之一。

然而，法院同样认为该理由不足以成立。裁定书中指出，儿童的出生证明上记载了其母亲的信息，而根据法院的认定，母亲同样应履行抚养义务。

因此，最高反腐败法院驳回了关于亚历山大·克鲁皮以远程方式参与庭审的申请。

此内容载于最高反腐败法院在第991/11401/26号案件中的裁定书中。

需要指出的是，最高反腐败法院（VAKS）此前决定，若发布空袭警报，将以远程方式举行针对赫梅利尼茨基州医疗社会专家委员会前主任塔蒂亚娜·克鲁皮、其丈夫弗拉基米尔及其儿子亚历山大一案的庭审。 该决定于10月12日（星期一）作出，旨在确保司法程序的连续性，同时保障诉讼参与者的安全。

在最高反腐败法院就赫梅利尼茨基州医疗社会专家委员会前主任塔季扬娜·克鲁皮一家一案举行的预审听证会上，法官德尼·科瓦连科与被告方的律师之间爆发了激烈争论。

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