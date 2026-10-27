WAKS odmówił synowi Tetiany Krupy udziału w posiedzeniach w trybie online

Najwyższy Sąd Antykorupcyjny odmówił Aleksandrowi Krupie, synowi byłej szefowej Chmielnickiej Obwodowej Komisji Orzekającej w Sprawach Niepełnosprawności Tetiany Krupy, możliwości zdalnego udziału w rozprawach sądowych. Jego adwokat uzasadniał wniosek znacznymi kosztami podróży z Chmielnickiego do Kijowa, zakwaterowaniem w hotelu oraz długością podróży. Sąd nie uznał jednak tych argumentów za wystarczające do przeprowadzenia posiedzeń w trybie wideokonferencji.

Według obliczeń adwokata jedna podróż na rozprawę sądową może trwać co najmniej 33 godziny i kosztować od 7260 do 14 450 hrywien.

Obrońca zaznaczył, że odległość z Chmielnickiego do Kijowa i z powrotem wynosi około 650 km. Podróż samochodem w obie strony, według jego obliczeń, zajmuje co najmniej 9 godzin i 14 minut.

Główne wydatki wskazane przez adwokata:

Paliwo: od 5850 do 8034 hrywien za przejazd.

Zakwaterowanie w Kijowie: od 1 410 do 6 416 UAH za dobę w hotelach w pobliżu sądu w odpowiednich terminach.

Całkowity koszt podróży: od 7260 do 14 450 UAH.

Czas podróży i związane z tym nakłady czasowe: co najmniej 33 godziny.

Na podstawie tych obliczeń obrona wnioskowała o zezwolenie Oleksandrowi Krupie na udział w posiedzeniach zdalnie.

Adwokat powołał się również na zagrożenie związane z rosyjskimi ostrzałami, alarmy powietrzne w Kijowie oraz brak odpowiednich schronów w budynku sądu. Wśród innych argumentów znalazła się praca Krupy w Chmielnickim oraz konieczność opieki nad dwójką dzieci.

Sąd doszedł jednak do wniosku, że przedstawione okoliczności nie stanowią wystarczającej podstawy do udziału w posiedzeniach zdalnie.

W postanowieniu zaznaczono, że Oleksandr Krupa nie jest zobowiązany do dojazdu do Kijowa właśnie samochodem, ponieważ między miastami istnieją połączenia autobusowe i kolejowe. Ponadto strona obrony nie udowodniła, że udział w rozprawie wymaga koniecznie zatrzymania się właśnie w hotelu.

Osobno sąd rozpatrzył argument dotyczący konieczności opieki nad dwójką dzieci. Obrona wskazała na sytuację rodzinną jako jedną z przyczyn, dla których Oleksandrowi Krupie trudno jest osobiście przyjeżdżać do Kijowa.

Jednak sąd nie uznał również tego argumentu za wystarczający. W postanowieniu zaznaczono, że w aktach urodzenia dzieci figuruje ich matka, która – zgodnie z ustaleniami sądu – również powinna uczestniczyć w wykonywaniu obowiązków rodzicielskich.

W związku z tym WAKS oddalił wniosek o zdalny udział Oleksandra Krupy w rozprawach sądowych.

Informacja ta zawarta jest w postanowieniu WAKS w sprawie nr 991/11401/26.

Przypomnijmy, że Wyższy Sąd Antykorupcyjny (WAKS) postanowił prowadzić posiedzenia w sprawie byłej szefowej Chmielnickiej Obwodowej Komisji Orzekającej o Niezdolności do Pracy (MSEK) Tetiany Kruppy, jej męża Włodzimierza oraz syna Aleksandra w trybie zdalnym w przypadku ogłoszenia alarmu lotniczego. Decyzję podjęto w poniedziałek, 12 października, aby zapewnić ciągłość postępowania sądowego, a jednocześnie zadbać o bezpieczeństwo uczestników procesu.

Posiedzenie przygotowawcze w sprawie rodziny byłej szefowej Obwodowej Komisji Orzekającej ds. Niepełnosprawności w Chmielnicku, Tetiany Kruppy, w Wyższym Sądzie Antykorupcyjnym towarzyszyła ostra dyskusja między sędzią Denisem Kowalenko a adwokatami oskarżonych.

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