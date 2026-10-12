Справа Крупи: ВАКС дозволив проводити засідання дистанційно під час повітряних тривог

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) вирішив проводити засідання у справі колишньої очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, її чоловіка Володимира та сина Олександра в дистанційному форматі в разі оголошення повітряної тривоги. Рішення ухвалили в понеділок, 12 жовтня, щоб забезпечити безперервність судового провадження та водночас подбати про безпеку учасників процесу.

Через ранкову повітряну тривогу суд оголосив перерву в засіданні до 9:20, аби всі учасники могли прибути до зали суду. Водночас суддя постановив, що в разі повторного оголошення тривоги засідання проводитимуть дистанційно, зокрема якщо сигнал небезпеки пролунає під час прибуття учасників до суду.

О 10:27 у Києві знову оголосили повітряну тривогу. Учасники процесу перейшли в укриття, після чого судове засідання продовжилося онлайн.

Перше клопотання стосувалося розгляду справи колегією з трьох суддів. Його подали обвинувачена Тетяна Крупа та її захисниця Тетяна Костюк.

Суд залишив клопотання без розгляду. За рішенням суду, у цій справі немає передбачених законом підстав для розгляду колегією з трьох суддів, оскільки висунуті обвинувачення не стосуються особливо тяжких злочинів.

Іншим питанням стало можливе укладення угоди про визнання винуватості. Суддя запитав у Тетяни Крупи, її сина Олександра та чоловіка Володимира, чи підписували вони таку угоду.

Усі троє відповіли, що не підписували її. За їхніми словами, їм також не пропонували укладати угоду про визнання винуватості.

Крім того, адвокат Станіслав Пелюк після оголошення повітряної тривоги просив відкласти засідання. Однак суд постановив продовжувати розгляд справи.

Суддя встановив для всіх учасників кримінального провадження строк до 19 жовтня 2026 року, протягом якого вони повинні письмово подати до ВАКС усі заяви та клопотання щодо ухвалення судових рішень, передбачених частиною третьою статті 314 Кримінального процесуального кодексу України.

Таке рішення ухвалили через те, що розгляд численних клопотань безпосередньо під час судових засідань потребує значного часу.

Напередодні ВАКС відмовив захисту Олександра Крупи у передачі кримінального провадження до Хмельницького міськрайонного суду. Адвокат обґрунтовував відповідне клопотання, зокрема, безпековою ситуацією в Києві та тим, що більшість учасників процесу проживає на Хмельниччині.

5 жовтня 2024 року Тетяні Крупі повідомили про підозру в незаконному збагаченні. Уже 7 жовтня суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави в розмірі 500 млн грн.

4 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід Крупі: її звільнили з-під варти, а розмір застави зменшили до 20 млн грн. Згодом заставу внесли в повному обсязі.

У жовтні 2025 року Національне антикорупційне бюро України повідомило про завершення досудового розслідування щодо Тетяни Крупи, її чоловіка Володимира та сина Олександра.

Тепер висунуті обвинувачення має розглянути суд. Вина кожного з обвинувачених повинна бути доведена в судовому порядку.

Про це повідомлялося на трансляції засідання суду.

Раніше Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання захисту та залишив без змін запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 20 млн грн (близько 482 тис. доларів США) колишній керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи. Спочатку їй призначили 500 млн грн застави, але потім цю суму суди постійно зменшували.

Раніше Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні заяви адвокатів сім’ї колишньої очільниці МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи про відвід судді Дениса Коваленка, якому доручили розгляд резонансної справи. Сторона захисту поскаржилася на суддю Коваленка, заявивши, що він нібито обмежував їх у процесуальних правах.

Нагадаємо, що ексголова Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, яку підозрюють у незаконному збагаченні, подала декларацію за 2025 рік. Попри перебування під слідством і резонанс навколо справи, у документі відображено подальше зростання статків її родини.

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