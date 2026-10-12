Дело Крупы: ВАКС разрешил проводить заседания в дистанционном режиме во время воздушных тревог

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение проводить заседания по делу бывшей главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы, её мужа Владимира и сына Александра в дистанционном формате в случае объявления воздушной тревоги. Решение было принято в понедельник, 12 октября, чтобы обеспечить непрерывность судебного разбирательства и одновременно позаботиться о безопасности участников процесса.

Из-за утренней воздушной тревоги суд объявил перерыв в заседании до 9:20, чтобы все участники могли прибыть в зал суда. В то же время судья постановил, что в случае повторного объявления тревоги заседания будут проводиться дистанционно, в частности если сигнал опасности прозвучит во время прибытия участников в суд.

В 10:27 в Киеве снова объявили воздушную тревогу. Участники процесса перешли в укрытие, после чего судебное заседание продолжилось в онлайн-режиме.

Первое ходатайство касалось рассмотрения дела коллегией из трех судей. Его подали обвиняемая Татьяна Крупа и ее защитница Татьяна Костюк.

Суд оставил ходатайство без рассмотрения. По решению суда, в данном деле отсутствуют предусмотренные законом основания для рассмотрения коллегией из трех судей, поскольку выдвинутые обвинения не касаются особо тяжких преступлений.

Другим вопросом стало возможное заключение соглашения о признании вины. Судья спросил у Татьяны Крупы, её сына Александра и мужа Владимира, подписывали ли они такое соглашение.

Все трое ответили, что не подписывали его. По их словам, им также не предлагали заключать соглашение о признании вины.

Кроме того, адвокат Станислав Пелюк после объявления воздушной тревоги просил отложить заседание. Однако суд постановил продолжить рассмотрение дела.

Судья установил для всех участников уголовного производства срок до 19 октября 2026 года, в течение которого они должны в письменной форме подать в ВАКС все заявления и ходатайства о вынесении судебных решений, предусмотренных частью третьей статьи 314 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Такое решение было принято в связи с тем, что рассмотрение многочисленных ходатайств непосредственно во время судебных заседаний требует значительного времени.

Накануне ВАКС отказал защите Александра Крупы в передаче уголовного производства в Хмельницкий горрайонный суд. Адвокат обосновывал соответствующее ходатайство, в частности, ситуацией с безопасностью в Киеве и тем, что большинство участников процесса проживает в Хмельницкой области.

5 октября 2024 года Татьяне Крупе сообщили о подозрении в незаконном обогащении. Уже 7 октября суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн.

4 сентября 2025 года Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения в отношении Крупы: её освободили из-под стражи, а размер залога уменьшили до 20 млн грн. Впоследствии залог был внесен в полном объеме.

В октябре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о завершении досудебного расследования в отношении Татьяны Крупы, ее мужа Владимира и сына Александра.

Теперь выдвинутые обвинения должен рассмотреть суд. Вина каждого из обвиняемых должна быть доказана в судебном порядке.

Об этом сообщалось в ходе трансляции судебного заседания.

Ранее Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты и оставил без изменений меру пресечения в виде залога в размере 20 млн грн (около 482 тыс. долларов США) бывшей руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы. Сначала ей назначили залог в размере 500 млн грн, но затем суды постоянно уменьшали эту сумму.

Ранее Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении заявления адвокатов семьи бывшей руководительницы МСЭК Хмельницкой области Татьяны Крупы об отводе судьи Дениса Коваленко, которому поручили рассмотрение резонансного дела. Сторона защиты подала жалобу на судью Коваленко, заявив, что он якобы ограничивал их в процессуальных правах.

Напомним, что экс-глава Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяна Крупа, которую подозревают в незаконном обогащении, подала декларацию за 2025 год. Несмотря на то что она находится под следствием и дело вызвало широкий резонанс, в документе отражен дальнейший рост состояния её семьи.

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