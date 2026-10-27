На Львівщині судитимуть водія, який ударив військового ТЦК дерев’яною битою

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У Львівській області водій мікроавтобуса під час перевірки військово-облікових документів ударив військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) дерев’яною битою по голові. Чоловікові повідомили про підозру, а суд призначив йому цілодобовий домашній арешт.

Інцидент стався 23 жовтня близько 7:30 поблизу будинку № 66 на вулиці Тракт Глинянський у селі Лисиничі Львівського району.

За матеріалами справи, військовослужбовець, який входив до складу групи оповіщення, зупинив мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter для перевірки військово-облікових документів водія.

Під час перевірки між чоловіками виникла словесна суперечка. За версією слідства, водій дістав із салону дерев’яну биту та вдарив військовослужбовця в тім’яну ділянку голови.

У потерпілого діагностували забійну рану голови. Травму кваліфікували як легке тілесне ушкодження.

Того самого дня водієві повідомили про підозру за частиною другою статті 350 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне заподіяння легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень службовій особі у зв’язку з виконанням нею службових обов’язків.

24 жовтня суд розглянув клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу. Прокурорка підтримала клопотання, а підозрюваний та його захисник не заперечували проти застосування домашнього арешту.

Суд призначив підозрюваному цілодобовий домашній арешт до 23 грудня 2026 року включно.

На цей період чоловікові заборонили залишати місце проживання. Також він зобов’язаний:

прибувати за викликом слідчого, прокурора або суду;

повідомляти про зміну місця проживання;

здати документи, які дають право на виїзд за кордон.

Рішення ухвалив Личаківський районний суд Львова.

Про це повідомляє ухвала Личаківського районного суду Львова.

Раніше Славутський міськрайонний суд Хмельницької області притягнув до адміністративної відповідальності жінку, яка жбурнула камінь у працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, але влучила в автомобіль поліції та розбила скло. Суд визнав жінку винною в дрібному хуліганстві, призначивши штраф у розмірі 85 гривень, а також зобов'язав сплатити 665,60 гривні судового збору.

В Олександрії суд визнав винним 36-річного місцевого жителя, який адміністрував Telegram-спільноту та поширював у ній інформацію про діяльність територіальних центрів комплектування. Чоловіка засудили за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України. Обвинувачення в суді підтримували прокурори.

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