В Одесі відбудеться Форум практиків бізнесу 6.0

На сцені — власники компаній та управлінці з досвідом 10+ років, багатомільйонними оборотами й тисячами клієнтів. Конкретні кейси, помилки та робочі рішення.

У ПРОГРАМІ ФОРУМУ:

Краш-тест бізнесу з 3 експертами

Бізнес по-одеські: виклики та перспективи

Практикум із самопрезентації

7 правил нетворкінгу та 50+ нових знайомств

Подарунки від партнерів для 10+ учасників

ЕКСПЕРТИ @SYNERGATE_UA:

Костянтин Журавель — засновник "Центр" (оборот 200+ млн грн/рік, 700+ працівників)

Павло Семенюк — співласник 5 пекарень Lviv Croissants (оборот 80+ млн грн/рік)

Ірина Бурдова — засновниця BurdovaCenter та Burdova Beauty (27 000 клієнтів із 30+ країн)

Слава Молодецький — співзасновник Roliki-ua та TimePro Agency (10+ років у маркетингу)

.... і ще 4 топ-експерта

ТВОЄ ОТОЧЕННЯ — ТВІЙ КАПІТАЛ

31.10, субота | 14:00–20:30

Одеса, Канатна, 22, 2-й поверх

АКЦІЯ: 1000 ГРН (ПРОМО-КОД "UANEWS")

Звичайна ціна: 2000 грн

Читай нас у