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$ 45.68 € 50.79 zł 11.54
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В Одесі відбудеться Форум практиків бізнесу 6.0

UA NEWS 28 Жовтня 2026 10:40
В Одесі відбудеться Форум практиків бізнесу 6.0

На сцені — власники компаній та управлінці з досвідом 10+ років, багатомільйонними оборотами й тисячами клієнтів. Конкретні кейси, помилки та робочі рішення.

У ПРОГРАМІ ФОРУМУ:

  • Краш-тест бізнесу з 3 експертами

  • Бізнес по-одеські: виклики та перспективи

  • Практикум із самопрезентації

  • 7 правил нетворкінгу та 50+ нових знайомств

  • Подарунки від партнерів для 10+ учасників

ЕКСПЕРТИ @SYNERGATE_UA:

  • Костянтин Журавель — засновник "Центр" (оборот 200+ млн грн/рік, 700+ працівників) 

  • Павло Семенюк — співласник 5 пекарень Lviv Croissants (оборот 80+ млн грн/рік) 

  • Ірина Бурдова — засновниця BurdovaCenter та Burdova Beauty (27 000 клієнтів із 30+ країн) 

  • Слава Молодецький — співзасновник Roliki-ua та TimePro Agency (10+ років у маркетингу) 

  • .... і ще 4 топ-експерта 

ТВОЄ ОТОЧЕННЯ — ТВІЙ КАПІТАЛ

31.10, субота | 14:00–20:30

Одеса, Канатна, 22, 2-й поверх

АКЦІЯ: 1000 ГРН (ПРОМО-КОД "UANEWS"

Звичайна ціна: 2000 грн

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