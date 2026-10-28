В Одесі відбудеться Форум практиків бізнесу 6.0
На сцені — власники компаній та управлінці з досвідом 10+ років, багатомільйонними оборотами й тисячами клієнтів. Конкретні кейси, помилки та робочі рішення.
У ПРОГРАМІ ФОРУМУ:
Краш-тест бізнесу з 3 експертами
Бізнес по-одеські: виклики та перспективи
Практикум із самопрезентації
7 правил нетворкінгу та 50+ нових знайомств
Подарунки від партнерів для 10+ учасників
ЕКСПЕРТИ @SYNERGATE_UA:
Костянтин Журавель — засновник "Центр" (оборот 200+ млн грн/рік, 700+ працівників)
Павло Семенюк — співласник 5 пекарень Lviv Croissants (оборот 80+ млн грн/рік)
Ірина Бурдова — засновниця BurdovaCenter та Burdova Beauty (27 000 клієнтів із 30+ країн)
Слава Молодецький — співзасновник Roliki-ua та TimePro Agency (10+ років у маркетингу)
.... і ще 4 топ-експерта
ТВОЄ ОТОЧЕННЯ — ТВІЙ КАПІТАЛ
31.10, субота | 14:00–20:30
Одеса, Канатна, 22, 2-й поверх
АКЦІЯ: 1000 ГРН (ПРОМО-КОД "UANEWS")
Звичайна ціна: 2000 грн