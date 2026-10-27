Во Львовской области предстанет перед судом водитель, ударивший военнослужащего ТЦК деревянной битой

Во Львовской области водитель микроавтобуса во время проверки военно-учетных документов ударил военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) деревянной битой по голове. Мужчине сообщили о подозрении, а суд назначил ему круглосуточный домашний арест.

Инцидент произошел 23 октября около 7:30 возле дома № 66 на улице Тракт Глинянский в селе Лисиничи Львовского района.

Согласно материалам дела, военнослужащий, входивший в состав группы оповещения, остановил микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter для проверки военно-учетных документов водителя.

Во время проверки между мужчинами возникла словесная перепалка. По версии следствия, водитель достал из салона деревянную биту и ударил военнослужащего в теменную область головы.

У потерпевшего диагностировали ушиб головы. Травму квалифицировали как легкое телесное повреждение.

В тот же день водителю сообщили о подозрении по части второй статьи 350 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном причинении легких или средней тяжести телесных повреждений должностному лицу в связи с исполнением им служебных обязанностей.

24 октября суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения. Прокурор поддержала ходатайство, а подозреваемый и его защитник не возражали против применения домашнего ареста.

Суд назначил подозреваемому круглосуточный домашний арест до 23 декабря 2026 года включительно.

На этот период мужчине запретили покидать место жительства. Также он обязан:

являться по вызову следователя, прокурора или суда;

сообщать об изменении места жительства;

сдать документы, дающие право на выезд за границу.

Решение принял Лычаковский районный суд Львова.

Об этом сообщается в постановлении Лычаковского районного суда Львова.

Ранее Славутский городской районный суд Хмельницкой области привлек к административной ответственности женщину, которая бросила камень в сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки, но попала в полицейский автомобиль и разбила стекло. Суд признал женщину виновной в мелком хулиганстве, назначив штраф в размере 85 гривен, а также обязал уплатить 665,60 гривен судебного сбора.

В Александрии суд признал виновным 36-летнего местного жителя, который администрировал Telegram-сообщество и распространял в нем информацию о деятельности территориальных центров комплектования. Мужчину осудили за препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины. Обвинение в суде поддерживали прокуроры.

Читай нас в