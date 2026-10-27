Ministerstwo Gospodarki i Środowiska Ukrainy powołało grupę roboczą, która zajmie się udoskonaleniem przepisów dotyczących ochrony zwierząt przed okrutnym traktowaniem. Do grupy tej dołączyło około 30 ekspertów i przedstawicieli rządu. Ich zadaniem jest przygotowanie propozycji dotyczących dostosowania ukraińskich przepisów do wymogów Unii Europejskiej.

Główne zadania grupy roboczej

Specjaliści przeanalizują obowiązujące przepisy i opracują praktyczne zalecenia dotyczące polityki państwowej w zakresie ochrony zwierząt. Szczególną uwagę poświęcą harmonizacji ukraińskich przepisów z aktami prawnymi UE, a także właściwemu traktowaniu zwierząt domowych, bezdomnych i dzikich.

Na czele nowo utworzonej grupy stanął wiceminister Oleksandr Krasnolucki.

Członkowie rządu dążą do stworzenia skutecznego mechanizmu współpracy między organami władzy, samorządami lokalnymi i organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt. Pozwoli to na szybsze reagowanie na przypadki przemocy wobec zwierząt i pociąganie winnych do odpowiedzialności.

„Propozycje opracowane przez grupę roboczą staną się podstawą dalszych zmian legislacyjnych oraz udoskonalenia praktyki ich stosowania. Szczególną uwagę poświęci się rozwiązaniom, które pomogą organom władzy, samorządowi lokalnemu i organizacjom społecznym skuteczniej reagować na przypadki okrutnego traktowania zwierząt” – czytamy w komunikacie.

Orzecznictwo i rzeczywiste kary pozbawienia wolności

Konieczność wprowadzenia zmian systemowych potwierdzają również kilka spraw sądowych. Jak informuje organizacja zajmująca się ochroną zwierząt UAnimals, niedawno sąd apelacyjny ponownie rozpatrzył wyrok wydany wobec mieszkańca Netiszyna, który wyrzucił psa – tointera – z siódmego piętra.

W maju

sąd pierwszej instancji skazał tego obywatela na 5 lat pozbawienia wolności. Jednak później bezpodstawnie wykluczył kwalifikację czynu jako popełnionego ze szczególnym okrucieństwem.



Dzięki apelacji prokuratora zabójstwo zwierzęcia ostatecznie uznano za popełnione ze szczególnym okrucieństwem, potwierdzając karę w postaci 5 lat rzeczywistego pozbawienia wolności.



„Każdy zabójca musi zostać ukarany, a niech ta historia będzie lekcją dla wszystkich, którzy krzywdzą zwierzęta” – napisali obrońcy praw zwierząt.

Informację tę podał dział prasowy Ministerstwa Gospodarki i Środowiska Ukrainy.

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