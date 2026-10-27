В Україні готують зміни до законодавства для захисту тварин від жорстокості

Міністерство економіки та довкілля України створило робочу групу, яка працюватиме над удосконаленням законодавства щодо захисту тварин від жорстокого поводження. До неї долучилися близько 30 експертів і представників уряду. Вони мають підготувати пропозиції щодо узгодження українських норм із вимогами Європейського Союзу.

Основні завдання робочої групи

Фахівці проаналізують чинне законодавство та розроблять практичні рекомендації для державної політики у сфері захисту тварин. Окрему увагу приділять гармонізації українських законів із правовими актами ЄС, а також належному поводженню з домашніми, безпритульними та дикими тваринами.

Очолив новостворену групу заступник міністра Олександр Краснолуцький.

Урядовці прагнуть створити ефективний механізм взаємодії між органами влади, місцевим самоврядуванням та зоозахисними організаціями. Це дозволить оперативніше реагувати на факти насильства над тваринами й притягати винних до відповідальності.

"Напрацьовані робочою групою пропозиції стануть основою для подальших законодавчих змін та вдосконалення практики їх застосування. Особливу увагу приділять рішенням, які допоможуть органам влади, місцевому самоврядуванню та громадським організаціям ефективніше реагувати на випадки жорстокого поводження з тваринами", - йдеться в повідомленні.

Судова практика та реальне ув'язнення

Необхідність системних змін підтверджується і кількома судовими справами. Як повідомляє зоозахисна організація UAnimals, нещодавно апеляційний суд переглянув вирок мешканцю Нетішина, який викинув собаку – тойтер'єра – з сьомого поверху.



Суд першої інстанції у травні призначив громадянину 5 років позбавлення волі. Проте пізніше він безпідставно виключив кваліфікацію щодо особливої жорстокості.



Завдяки апеляції прокурора вбивство тварини остаточно визнали вчиненим з особливою жорстокістю, підтвердивши покарання у вигляді 5 років реального ув'язнення.



“Будь-який убивця має бути покараний, і нехай ця історія слугує уроком для всіх, хто кривдить тварин”, - написали зоозахисники.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки та довкілля України.

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