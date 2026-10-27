В Украине готовятся изменения в законодательство по защите животных от жестокого обращения

Министерство экономики и окружающей среды Украины создало рабочую группу, которая будет заниматься совершенствованием законодательства о защите животных от жестокого обращения. В её состав вошли около 30 экспертов и представителей правительства. Им предстоит подготовить предложения по приведению украинских норм в соответствие с требованиями Европейского Союза.

Основные задачи рабочей группы

Специалисты проанализируют действующее законодательство и разработают практические рекомендации для государственной политики в сфере защиты животных. Особое внимание будет уделено гармонизации украинских законов с правовыми актами ЕС, а также надлежащему обращению с домашними, бездомными и дикими животными.

Во главе вновь созданной группы стоит заместитель министра Александр Краснолуцкий.

Чиновники стремятся создать эффективный механизм взаимодействия между органами власти, местным самоуправлением и зоозащитными организациями. Это позволит оперативнее реагировать на факты насилия над животными и привлекать виновных к ответственности.

«Разработанные рабочей группой предложения станут основой для дальнейших законодательных изменений и совершенствования практики их применения. Особое внимание будет уделено решениям, которые помогут органам власти, местному самоуправлению и общественным организациям более эффективно реагировать на случаи жестокого обращения с животными», — говорится в сообщении.

Судебная практика и реальное лишение свободы

Необходимость системных изменений подтверждается и несколькими судебными делами. Как сообщает зоозащитная организация UAnimals, недавно апелляционный суд пересмотрел приговор жителю Нетишина, который выбросил собаку — тотерьера — с седьмого этажа.



Суд первой инстанции в мае приговорил гражданина к 5 годам лишения свободы. Однако позже он безосновательно исключил квалификацию в части особой жестокости.



Благодаря апелляции прокурора убийство животного окончательно признали совершенным с особой жестокостью, подтвердив наказание в виде 5 лет реального заключения.



«Любой убийца должен быть наказан, и пусть эта история послужит уроком для всех, кто причиняет вред животным», — написали зоозащитники.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и окружающей среды Украины.

Учёные обнаружили в Сибири неизвестное животное, которое жило в ледниковый период.

В Сибири медведи начали охоту на россиян.

Читай нас в