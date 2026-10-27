乌克兰正在制定立法修正案，以保护动物免受虐待

乌克兰经济与环境部成立了一个工作组，负责完善保护动物免受虐待的法律法规。 该工作组由约30名专家和政府代表组成。他们将就使乌克兰相关法规与欧盟要求接轨提出建议。

工作组的主要任务

专家们将分析现行法律法规，并为动物保护领域的国家政策制定切实可行的建议。 工作组将特别关注乌克兰法律与欧盟法律文件的协调统一，以及对家养动物、流浪动物和野生动物的妥善对待。

新成立的工作组由副部长亚历山大·克拉斯诺卢茨基领导。

政府官员致力于建立政府部门、地方自治机构与动物保护组织之间的高效协作机制。这将有助于更迅速地应对虐待动物事件，并追究肇事者的责任。

“工作组提出的建议将成为今后立法修订及完善实施实践的基础。 我们将特别关注那些有助于政府部门、地方自治机构和民间组织更有效应对虐待动物案件的解决方案，”声明中写道。

司法实践与实际监禁

几起司法案例也印证了进行系统性改革的必要性。据动物保护组织UAnimals报道，上诉法院最近重审了一名内蒂申居民的判决，该居民曾将一只托特里尔犬从七楼扔下。

一审

法院于5月判处该公民5年有期徒刑。但随后，法院无端排除了“特别残忍”的定罪情节。



得益于检察官的上诉，该动物杀害案最终被认定为“特别残忍”行为，并维持了5年有期徒刑的判决。

“

任何杀害动物者都应受到惩罚，愿此事成为所有虐待动物者的教训，”动物保护人士写道。

乌克兰经济与环境部新闻处通报了这一消息。

科学家在西伯利亚发现了一种生活在冰河时期的未知动物。

在西伯利亚，熊开始猎杀俄罗斯人。

关注我们在