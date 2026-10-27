W obwodzie tarnopolskim w wypadku drogowym z udziałem autobusu liniowego zginęła jedna osoba, a 14 osób odniosło obrażenia

W obwodzie tarnopolskim w wyniku zderzenia samochodu osobowego z autobusem liniowym zginęła jedna osoba, a 14 osób odniosło obrażenia. Według stanu na wtorek, 27 października, wśród poszkodowanych znalazł się kierowca autobusu oraz 13 pasażerów, w tym nieletnia dziewczyna.

Przypomnijmy, że wypadek drogowy miał miejsce w poniedziałek, 26 października, około godziny 8:30 na drodze między wsią Panasiówka w gminie Skalat a wsią Mały Chodaczków w gminie Wielkobirków.

Według wstępnych danych 23-letnia mieszkanka gminy Husiatyn, kierując samochodem marki Kia Sportage, zjechała na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzyła się z autobusem liniowym na trasie „Ternopil – Kalagarówka”.

W wyniku wypadku kierująca samochodem Kia Sportage zmarła na miejscu zdarzenia na skutek odniesionych obrażeń.

W związku z tym zdarzeniem śledczy policji wpisali informacje do Jednolitego Rejestru Postępowań Przedprocesowych na podstawie części 2 art. 286 (naruszenie przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego przez osoby prowadzące pojazdy, jeśli spowodowało to śmierć poszkodowanego) Kodeksu Karnego Ukrainy.

Policjanci ustalają okoliczności wypadku w ramach postępowania przygotowawczego.

Źródło: Policja obwodu tarnopolskiego

Dodajmy, że w obwodzie charkowskim w wypadku drogowym zginęły dwie osoby, a dziecko odniosło obrażenia.

W miejscowości Nowa Wodolaga w obwodzie charkowskim 13 października w wyniku wypadku drogowego zginęła 33-letnia kobieta, która prowadziła samochód.

Policja prowadzi dochodzenie w sprawie wypadku drogowego, w którym przewrócił się autobus z pasażerami w dzielnicy Swiatoszyńskiej w Kijowie.

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