W obwodzie chmielnickim nastolatek stanie przed sądem za kradzież 165 tysięcy hrywien od żony żołnierza

W Szepetowce przekazano do sądu akt oskarżenia przeciwko nastolatkowi podejrzanemu o kradzież 165 tysięcy hrywien z konta żony zaginionego żołnierza. Śledztwo przedprocesowe zostało zakończone przez funkcjonariuszy policji pod kierownictwem prokuratury.

Zarzuty dotyczą nieuprawnionej ingerencji w działanie systemu informatycznego oraz kradzieży popełnionej w warunkach stanu wojennego. Sprawę rozpatrzy sąd.

Przypomnijmy, że w lutym do policji zwróciła się 32-letnia mieszkanka gminy Bilohirsk, która poinformowała, że z jej konta zniknęły pieniądze.

W trakcie postępowania przygotowawczego śledczy we współpracy z cyberpolicją ustalili, że: poszkodowana poprosiła 16-letniego sąsiada o pomoc w zainstalowaniu aplikacji bankowości mobilnej na jej telefonie, aby móc otrzymywać państwowe świadczenia w związku z zaginięciem męża, który jest żołnierzem.

Podczas konfiguracji nastolatek poznał kod PIN i uzyskał dostęp do rachunków bankowych kobiety. Następnie, bez jej zgody, wielokrotnie logował się do bankowości mobilnej z różnych telefonów i przelewał pieniądze na swoje konta kartowe.

Przez prawie rok chłopak przelewał środki w niewielkich kwotach, aby kobieta niczego nie podejrzewała. Łącznie z kont ofiary wykradł 165 tysięcy hrywien. Nastolatek rozporządzał uzyskanymi środkami według własnego uznania.

Śledczy, po zebraniu wystarczającej ilości dowodów, zakończyli postępowanie przygotowawcze i przekazali akt oskarżenia do sądu.

Źródło: Policja obwodu chmielnickiego

Przypomnijmy, że w Kijowie oszuści wyłudzali pieniądze za wynajem nieistniejących mieszkań.

Sprawcy wysyłają SMS-y, podając się za przedstawicieli „Ukrposzty”, i proszą o uiszczenie opłaty celnej w wysokości 30 hrywien za przesyłkę. Kliknięcie linku podanego w wiadomości grozi kradzieżą danych osobowych i informacji o kartach bankowych.

W obwodzie lwowskim organy ścigania wykryły oszukańcze centrum telefoniczne, którego pracownicy, według wersji śledztwa, oszukiwali obywateli Ukrainy i innych krajów za pośrednictwem platform randkowych i komunikatorów.

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