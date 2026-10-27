На Хмельниччині підлітка судитимуть за викрадення 165 тисяч гривень у дружини військового

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У Шепетівці до суду скерували обвинувальний акт щодо підлітка, якого підозрюють у викраденні 165 тисяч гривень із рахунку дружини безвісти зниклого військовослужбовця. Досудове розслідування завершили слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Обвинувачення стосується несанкціонованого втручання в роботу інформаційної системи та крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану. Справу розглядатиме суд.

Нагадаємо, у лютому до поліції звернулася 32-річна жителька Білогірської громади, яка повідомила, що з її рахунку зникли гроші.

Під час досудового розслідування слідчі у співпраці з кіберполіцією встановили: потерпіла попросила 16-річного сусіда допомогти встановити мобільний банківський застосунок на її телефон, аби мати змогу отримувати державні виплати у зв’язку зі зникненням чоловіка-військовослужбовця.

Під час налаштування підліток дізнався PIN-код та отримав доступ до банківських рахунків жінки. Надалі без її дозволу він неодноразово заходив до мобільного банкінгу з різних телефонів та переказував гроші на власні карткові рахунки.

Упродовж майже року хлопець переказував кошти невеликими сумами, аби жінка нічого не запідозрила. Загалом із рахунків потерпілої він викрав 165 тисяч гривень. Отриманими коштами підліток розпорядився на власний розсуд.

Слідчі, зібравши достатню кількість доказів, завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Джерело: Поліція Хмельницької області

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