В Хмельницкой области подростка будут судить за кражу 165 тысяч гривен у жены военнослужащего

В Шепетовке в суд направили обвинительное заключение в отношении подростка, которого подозревают в хищении 165 тысяч гривен со счета жены без вести пропавшего военнослужащего. Досудебное расследование завершили следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Обвинение касается несанкционированного вмешательства в работу информационной системы и кражи, совершенной в условиях военного положения. Дело будет рассматривать суд.

Напомним, в феврале в полицию обратилась 32-летняя жительница Белогорской общины, которая сообщила, что с ее счета исчезли деньги.

В ходе досудебного расследования следователи в сотрудничестве с киберполицией установили: потерпевшая попросила 16-летнего соседа помочь установить мобильное банковское приложение на ее телефон, чтобы иметь возможность получать государственные выплаты в связи с пропажей мужа-военнослужащего.

Во время настройки подросток узнал PIN-код и получил доступ к банковским счетам женщины. В дальнейшем без её разрешения он неоднократно заходил в мобильный банкинг с разных телефонов и переводил деньги на свои карточные счета.

В течение почти года парень переводил средства небольшими суммами, чтобы женщина ничего не заподозрила. Всего со счетов потерпевшей он похитил 165 тысяч гривен. Полученными средствами подросток распорядился по своему усмотрению.

Следователи, собрав достаточное количество доказательств, завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

Источник: Полиция Хмельницкой области

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