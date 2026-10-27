В Киеве впервые в Украине пациенту одновременно пересадили сердце и печень

В Киевской городской клинической больнице №1 медики впервые в истории Украины провели одновременную трансплантацию сердца и печени одному пациенту. Операция длилась около 15 часов. Уже в первые сутки после операции мужчину отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. В настоящее время его состояние стабильное, он находится в отделении интенсивной терапии.

«Мультидисциплинарная команда врачей Киевской городской клинической больницы №1 впервые в истории Украины успешно провела одновременную трансплантацию комплекса «сердце-печень» одному пациенту», — говорится в сообщении.

Как рассказал медицинский директор по анестезиологии, трансплантации и высокотехнологичной медицинской помощи Киевской городской клинической больницы №1, руководитель программы Максим Павловский, операцию провели 44-летнему киевлянину, страдавшему тяжелыми заболеваниями сердца и печени.

Еще в 2018 году мужчину внесли в список ожидания на комбинированную трансплантацию в Минске, однако необходимой помощи он так и не получил.

Впоследствии состояние пациента критически ухудшилось. Фракция выброса сердца значительно снизилась, возникали многочисленные опасные для жизни кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода, прогрессировали сердечно-сосудистая и печеночная недостаточность.

Единственным шансом спасти мужчину стала пересадка обоих органов.

Медики последовательно пересадили пациенту сердце, а затем печень. Для поддержания кровообращения на обоих этапах использовали аппарат искусственного кровообращения.

Особую сложность представляло обеспечение стабильного кровообращения во время трансплантации печени, когда хирурги временно перекрывают нижнюю полую вену.

Чтобы снизить риск осложнений и создать надлежащие условия для восстановления обоих пересаженных органов, команда заранее спланировала переход с искусственного кровообращения на веноартериальную экстракорпоральную мембранную оксигенацию — ЭКМО.

Эта технология позволяет поддерживать кровообращение и насыщение крови кислородом, помогая организму восстанавливаться. Благодаря заранее подготовленной схеме подключения оборудования врачи смогли перейти на ЭКМО без дополнительной венозной канюляции.

После завершения основных этапов трансплантации и остановки кровотечения пациента перевели в отделение интенсивной терапии.

Операция требовала тщательного планирования и слаженной работы кардиохирургов, трансплантологов, анестезиологов и перфузиологов — специалистов, обеспечивающих работу аппаратов экстракорпоральной поддержки.

На протяжении всего вмешательства команда непрерывно контролировала гемодинамику и кровотечение.

Для стабилизации состояния донора медикам также пришлось оперативно применить ЭКМО. Это помогло поддержать его жизненные функции и выиграть время для извлечения органов.

Донором стал молодой человек, у которого случился геморрагический инсульт. Врачи констатировали смерть мозга.

Одновременная пересадка сердца и печени относится к числу самых сложных хирургических вмешательств в современной медицине. Такие операции проводятся лишь в ограниченном числе специализированных центров мира.

Первая в Украине комбинированная трансплантация такого типа стала важным шагом в развитии национальной трансплантологии и расширении возможностей высокотехнологичной медицинской помощи.

После операции пациент уже в первые сутки самостоятельно дышал, находился в сознании, садился и принимал пищу. В настоящее время его состояние остается стабильным, а мужчина продолжает находиться под наблюдением медиков в отделении интенсивной терапии.

Об этом сообщил Департамент здравоохранения города Киева в Facebook.

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