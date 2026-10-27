У Києві вперше в Україні одночасно пересадили пацієнту серце та печінку

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У Київській міській клінічній лікарні №1 медики вперше в історії України виконали одномоментну трансплантацію серця та печінки одному пацієнту. Операція тривала близько 15 годин. Уже в першу добу після втручання чоловіка від’єднали від апарата штучної вентиляції легень. Наразі його стан стабільний, він перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

«Мультидисциплінарна команда лікарів Київської міської клінічної лікарні №1 уперше в історії України успішно виконала одномоментну трансплантацію комплексу «серце-печінка» одному пацієнтові», — йдеться в повідомленні.

Як розповів медичний директор з анестезіології, трансплантації та високотехнологічної медичної допомоги Київської міської клінічної лікарні №1, керівник програми Максим Павловський, операцію провели 44-річному киянину, який мав тяжкі захворювання серця та печінки.

Ще у 2018 році чоловіка внесли до листа очікування на комбіновану трансплантацію в Мінську, однак необхідної допомоги він так і не отримав.

Згодом стан пацієнта критично погіршився. Фракція викиду серця значно знизилася, виникали численні небезпечні для життя кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу, прогресували серцево-судинна та печінкова недостатність.

Єдиним шансом урятувати чоловіка стала пересадка обох органів.

Медики послідовно пересадили пацієнту серце, а потім печінку. Для підтримки кровообігу на обох етапах використовували апарат штучного кровообігу.

Особливу складність становило забезпечення стабільного кровообігу під час трансплантації печінки, коли хірурги тимчасово перекривають нижню порожнисту вену.

Щоб зменшити ризик ускладнень і створити належні умови для відновлення обох пересаджених органів, команда заздалегідь спланувала перехід зі штучного кровообігу на веноартеріальну екстракорпоральну мембранну оксигенацію — ЕКМО.

Ця технологія дає змогу підтримувати кровообіг і насичення крові киснем, допомагаючи організму відновлюватися. Завдяки заздалегідь підготовленій схемі підключення обладнання лікарі змогли перейти на ЕКМО без додаткової венозної канюляції.

Після завершення основних етапів трансплантації та контролю кровотечі пацієнта перевели до відділення інтенсивної терапії.

Операція вимагала ретельного планування та злагодженої роботи кардіохірургів, трансплантологів, анестезіологів і перфузіологів — фахівців, які забезпечують роботу апаратів екстракорпоральної підтримки.

Упродовж усього втручання команда безперервно контролювала гемодинаміку та кровотечу.

Для стабілізації стану донора медикам також довелося оперативно застосувати ЕКМО. Це допомогло підтримати його життєві функції та виграти час для вилучення органів.

Донором став молодий чоловік, у якого стався геморагічний інсульт. Лікарі констатували смерть мозку.

Одномоментна пересадка серця та печінки належить до найскладніших оперативних втручань у сучасній медицині. Такі операції проводять лише в обмеженій кількості спеціалізованих центрів світу.

Перша в Україні комбінована трансплантація такого типу стала важливим кроком у розвитку національної трансплантології та розширенні можливостей високотехнологічної медичної допомоги.

Після операції пацієнт уже в першу добу самостійно дихав, перебував у свідомості, сідав і приймав їжу. Наразі його стан залишається стабільним, а чоловік продовжує перебувати під наглядом медиків у відділенні інтенсивної терапії.

Про це повідомив Департамент охорони здоров’я міста Києва у Фейсбуці.

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