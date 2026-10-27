基辅首次在乌克兰境内为一名患者同时进行了心脏和肝脏移植

在基辅市第一临床医院，医务人员首次在乌克兰历史上为一名患者同时进行了心脏和肝脏移植手术。手术持续了约15小时。 手术后的第一天，这名男性患者便已脱离了人工肺通气装置。目前他的病情稳定，正在重症监护室接受治疗。

“基辅市第一临床医院的多学科医疗团队在乌克兰历史上首次成功为一名患者实施了‘心肝’联合移植手术，”公告中写道。

据基辅市第一临床医院麻醉学、移植及高科技医疗援助部医疗主任、 项目负责人马克西姆·帕夫洛夫斯基介绍，手术对象是一名44岁的基辅市民，他患有严重的心脏和肝脏疾病。

早在2018年，该男子就被列入明斯克联合器官移植的候补名单，但他始终未能获得所需的治疗。

随后，患者的病情急剧恶化。心脏射血分数显著下降，食管静脉曲张引发多次危及生命的出血，心血管和肝功能衰竭不断恶化。

移植这两个器官成了挽救这位男子生命的唯一希望。

医务人员先后为患者进行了心脏移植和肝脏移植。在两个阶段中，均使用了体外循环机来维持血液循环。

在肝脏移植过程中，当外科医生暂时阻断下腔静脉时，确保血液循环稳定尤为困难。

为降低并发症风险并为两个移植器官的恢复创造良好条件，医疗团队预先规划了从体外循环向静脉动脉体外膜氧合（ECMO）的过渡方案。

该技术能够维持血液循环和血氧饱和度，从而帮助机体恢复。得益于预先准备好的设备连接方案，医生们无需进行额外的静脉穿刺即可顺利转入ECMO模式。

在完成移植的主要阶段并控制住出血后，患者被转入重症监护室。

此次手术需要周密的规划以及心脏外科医生、移植专家、麻醉师和体外循环师——即负责维持体外生命支持设备运行的专业人员——之间的密切配合。

在整个手术过程中，医疗团队持续监测着血流动力学和出血情况。

为稳定捐献者的病情，医护人员还不得不紧急启用体外膜氧合（ECMO）设备。这有助于维持其生命体征，并为器官摘取争取了时间。

捐赠者是一名因出血性中风而脑死亡的年轻男子。医生已确认其脑死亡。

心脏和肝脏的同步移植属于现代医学中最复杂的手术之一。此类手术仅在全世界少数几家专业中心进行。

乌克兰首例此类联合移植手术，标志着该国器官移植学发展的重要一步，同时也拓展了高科技医疗服务的可能性。

术后第一天，患者便已能自主呼吸、保持清醒，并能坐起进食。目前其病情保持稳定，仍在重症监护室接受医护人员的监护。

基辅市卫生局在Facebook上发布了这一消息。

回顾此前报道，来自利沃夫州的55岁拖拉机司机尤里·加拉斯因一种通常只见于新生儿和婴儿的罕见肿瘤，导致左眼几乎完全失明。 多年来，该男子一直忽视视力恶化的情况，直到在田间劳作变得极其困难。圣潘泰莱蒙医院的专家切除了该肿瘤，次日患者的视力便部分恢复。

此前在利沃夫，医生们成功救治了一名43岁的基辅居民弗拉基米尔，他在俄军对敖德萨州一处储油罐的袭击中，身体约50%的面积遭受烧伤。

在利沃夫，医生们还救治了一名62岁的赫梅利尼茨基居民，该患者双腿供血严重受阻。这名男子因下肢剧痛和冰冷感，前往圣潘泰莱蒙医院寻求专家帮助。

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