Корецкий поручил ускорить восстановление поврежденного Южного моста в Киеве

Кабинет министров поручил Министерству восстановления, инфраструктуры и транспорта ускорить восстановительные работы на Южном мосту в Киеве. Сооружение было повреждено в результате ракетного удара в ночь на 27 октября.

«Есть попадания в Южный мост и метрополитен. По информации Воздушных сил, враг применил до 16 баллистических ракет. С утра уже на связи с городской администрацией. Поручил Министерству инфраструктуры ускорить работы, чтобы восстановить мост как можно быстрее. Правительство оказывает необходимое содействие в восстановлении. Людям нужно свободно перемещаться с одного берега на другой. Остальные мосты работают, но нагрузка на них возросла», — говорится в сообщении.

«Зеленая» линия метро работает от «Сырца» до «Выдубичей», дальше до «Красного хутора» поезда не курсируют, станции работают в качестве укрытий. Чтобы разгрузить красную линию, запущен временный автобусный маршрут, увеличено количество автобусов на маршрутах, которые теперь едут через Дарницкий мост. «Укрзализныця» оперативно запускает дополнительные рейсы Kyiv City Express в часы пик уже с сегодняшнего вечера.

Корецкий призвал местные власти следить за загруженностью и при необходимости добавлять дублирующий наземный транспорт к работающим станциям метро и к городской электричке.

«Люди должны нормально добираться на работу и домой, пока мост восстанавливают», — подчеркнул премьер-министр.

Он сообщил, что ночью Россия массированно атаковала Украину ракетами и ударными дронами. Основной удар пришелся на Киев, под атакой также оказались 10 областей. Один человек погиб, по меньшей мере 16 пострадали.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

В Киеве перекрыли Южный мост: как объехать участок на легковых автомобилях и грузовиках.

В результате атаки баллистическими ракетами в Киеве повреждены Южный мост и метро.

Напомним, в Киеве в результате атаки РФ пострадали семь человек, среди них — сотрудники скорой помощи.

В Киеве обстрел баллистическими ракетами повредил два медицинских учреждения, есть погибший.

Киев атакуют баллистическими ракетами, на левом берегу прогремело пять взрывов.

Видео: в Киеве в результате удара баллистической ракетой повреждена станция метро «Лесная».

Читай нас в