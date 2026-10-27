在赫梅利尼茨基州，一名青少年因从一名军人妻子处盗取16.5万格里夫纳将接受审判

在谢佩蒂夫卡，一份针对一名青少年的起诉书已被移交法院，该青少年涉嫌从一名下落不明军人妻子的银行账户中盗取16.5万格里夫纳。 在检察院的程序指导下，警方调查人员已完成庭前调查。

指控涉及在战时状态下未经授权干预信息系统运行及盗窃罪。该案将由法院审理。

回顾此前情况，今年2月，一名32岁的比利戈尔斯克社区居民向警方报案，称其账户中的钱款不翼而飞。

在审前调查过程中，调查人员与网络警察合作查明： 受害人曾请16岁的邻居帮忙在她的手机上安装移动银行应用，以便领取因军人丈夫失踪而发放的国家补助金。

在设置过程中，该少年获取了密码并获得了该女子银行账户的访问权限。此后，未经其许可，他多次通过不同手机登录手机银行，将资金转入自己的银行卡账户。

近一年来，该少年一直分批转账小额资金，以免该女子起疑。他共从受害人的账户中盗取了16.5万格里夫纳。这笔钱被该少年随意支配。

调查人员在收集到充分证据后，已完成审前调查，并将起诉书移送至法院。

来源：赫梅利尼茨基州警察局

值得一提的是，在基辅，诈骗分子曾以租用不存在的公寓为由骗取钱财。

犯罪分子冒充“乌克兰邮政”工作人员发送短信，要求支付30格里夫纳的包裹关税。若点击短信中的链接，个人身份信息和银行卡数据将面临被盗风险。

在利沃夫州，执法部门捣毁了一个诈骗呼叫中心，据调查显示，该中心的工作人员通过交友平台和即时通讯软件欺骗乌克兰及其他国家的公民。

关注我们在