一对来自德罗霍比奇地区的夫妇将毒品藏在果汁包装盒和洗碗海绵中进行贩卖
利沃夫市加利西亚地区检察院的检察官已向法院提交了针对一名26岁男子及其20岁的同居女友的起诉书，两人被指控非法购买、持有和贩卖特别危险的精神药物，且涉案数量特别大。
该对男女在利瓦夫的利恰基夫区租住了一套公寓，并以此为据点，通过所谓的“藏匿点”及邮寄方式在乌克兰境内销售违禁物质。
调查人员记录了被告将致幻剂“香料”藏在果汁空盒中放置于树下，以及将其藏在洗碗海绵内试图通过自助邮局寄出的事实。 在对住所进行搜查时，执法人员查获了安非他命、甲卡西酮、摇头丸、含裸盖菇素的蘑菇、“香料”和大麻。此案的审前调查由利沃夫第1区警察局人员负责。
消息来源：利沃夫州检察院。
基辅警方拘留了一名39岁女子，她将精神药物藏在儿童玩具套装和文具中，准备通过邮寄方式寄给买家。
此前，一名在哈尔科夫附近一所矫正中心服刑的26岁男子曾试图将大麻和精神药物PVP带入该机构。
斯特里伊地区检察院的检察官已向法院提交了针对一名39岁新罗兹多尔居民的起诉书，该男子被指控购买和储存数量特别巨大的麻醉药品及精神药物。 据案件资料显示，查获物质的总重量超过1.2公斤。
苏梅市地区检察院已向法院提交了针对一名29岁省会居民的起诉书，该男子涉嫌准备贩卖数量特别大的麻醉药品和精神药物。