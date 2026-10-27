Пара из Дрогобычского района сбывала наркотики в упаковках из-под сока и губках для посуды

Прокуроры Галицкой окружной прокуратуры города Львова направили в суд обвинительный акт в отношении 26-летнего мужчины и его 20--летней сожительницы из Дрогобычского района, которых обвиняют в незаконном приобретении, хранении и сбыте особо опасных психотропных веществ в особо крупных размерах.

Пара снимала квартиру в Лычаковском районе Львова, откуда осуществляла продажу запрещенных веществ через так называемые «закладки» и почтовые отправления по Украине.

Следователи зафиксировали факты размещения обвиняемыми психотропного вещества «спайс» в пачке из-под сока под деревом и попытку отправить его через почтомат, спрятав в губке для мытья посуды. В ходе обысков в квартире правоохранители изъяли амфетамин, мефедрон, экстази, псилоцибиновые грибы, «спайс» и каннабис. Досудебное расследование проводили сотрудники Львовского районного управления полиции № 1.

Источник: Львовская областная прокуратура.

В Киеве задержали 39-летнюю женщину, которая прятала психотропные вещества в детских игровых наборах и канцелярских товарах, чтобы отправлять их покупателям по почте.

Напомним, 26-летний мужчина, отбывавший наказание в исправительном центре недалеко от Харькова, пытался пронести на территорию учреждения каннабис и психотропное вещество PVP.

Прокуроры Стрыйской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 39-летнего жителя Нового Роздола, которого обвиняют в приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах. Общая масса изъятых веществ, по данным дела, превышает 1,2 кг.

Окружная прокуратура города Сумы направила в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего жителя областного центра, которого подозревают в подготовке к сбыту наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах.

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