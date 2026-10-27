Para z rejonu Drohobyczu sprzedawała narkotyki w opakowaniach po soku i gąbkach do mycia naczyń

Prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Lwowie przekazali do sądu akt oskarżenia przeciwko 26-letniemu mężczyźnie i jego 20--letnią partnerkę z rejonu Drohobyczu, których oskarża się o nielegalne nabywanie, przechowywanie i sprzedaż szczególnie niebezpiecznych substancji psychotropowych na szczególnie dużą skalę.

Para wynajmowała mieszkanie w dzielnicy Lychakiv we Lwowie, skąd prowadziła sprzedaż zakazanych substancji za pośrednictwem tzw. „skrytek” oraz przesyłek pocztowych na terenie Ukrainy.

Śledczy udokumentowali, że oskarżeni umieścili substancję psychotropową „spice” w kartonie po soku pod drzewem oraz próbowali wysłać ją przez automat pocztowy, ukrywając ją w gąbce do mycia naczyń. Podczas przeszukań w mieszkaniu funkcjonariusze organów ścigania zabezpieczyli amfetaminę, mefedron, ecstasy, grzyby psilocybinowe, „spice” oraz konopie indyjskie. Śledztwo przedprocesowe prowadzili pracownicy Lwowskiego Okręgowego Komendy Policji nr 1.

Źródło: Prokuratura obwodowa we Lwowie.

W Kijowie zatrzymano 39-letnią kobietę, która ukrywała substancje psychotropowe w zestawach zabawek dla dzieci i artykułach biurowych, aby wysyłać je pocztą do nabywców.

Przypomnijmy, że 26-letni mężczyzna, który odbywał karę w zakładzie karnym w pobliżu Charkowa, próbował przemycić na teren placówki konopie indyjskie oraz substancję psychotropową PVP.

Prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Stryjach skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko 39-letniemu mieszkańcowi Nowego Rozdolu, któremu zarzuca się nabywanie i przechowywanie środków odurzających oraz substancji psychotropowych w szczególnie dużych ilościach. Łączna masa skonfiskowanych substancji, zgodnie z aktami sprawy, przekracza 1,2 kg.

Prokuratura okręgowa w Sumach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 29-letniemu mieszkańcowi stolicy obwodu, którego podejrzewa się o przygotowywanie się do sprzedaży środków odurzających i substancji psychotropowych w szczególnie dużych ilościach.

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