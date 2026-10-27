基辅州查获三名索要每人3000美元贿赂的官员

基辅州有三名官员涉嫌收受不正当利益。其中包括两名燃气分销公司分支机构员工和一名公用事业企业负责人。

据基辅州检察院称，两名燃气公司员工向一名房主索要3000美元，以换取不出具违反燃气管网操作规程的违规报告，并确保该住宅的燃气供应不被切断。

在另一宗案件中，据调查称，某公用事业企业负责人向一名企业代表索要3000美元，以协助其办理文件审批并获得砍伐绿化的许可。 此外，他还承诺施加影响，确保一旦发现违反环境保护法规的行为，相关机构不会采取任何措施。

这三名涉案人员均在收受贿赂时被当场抓获，并已被告知涉嫌犯罪。

在调查过程中，执法人员查获了近2.2万美元、超过8500欧元和4万格里夫纳，以及相关文件和草稿记录。

涉案人员的行径被定性为“公职人员收受不正当利益”及“滥用职权”罪。庭前调查仍在进行中。

来源：基辅州检察院

10月26日，最高反腐败法院以收受4,000美元非法利益为由，判处哈尔科夫捷尔任斯基区法院前副院长有期徒刑八年。 该前法官本应利用这笔钱，作出裁决，将调查期间从被告处扣押的3万多美元归还给被告。

值得一提的是，此前因受贿被定罪的喀尔巴阡地区一名法官已提前获释。

9月7日，最高反腐败法院对一名沃伦州议会议员采取了预防措施，该议员涉嫌在协助卢茨克市一栋多户住宅楼建设过程中收受不正当利益。

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