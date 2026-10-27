W obwodzie kijowskim trzech urzędników jest podejrzanych o uzyskanie nielegalnej korzyści. Wśród nich są dwaj pracownicy oddziału przedsiębiorstwa zajmującego się dystrybucją gazu oraz dyrektor przedsiębiorstwa komunalnego.

Według danych prokuratury obwodowej w Kijowie dwóch pracowników przedsiębiorstwa gazowego zażądało od właściciela domu kwoty 3000 dolarów za to, by nie sporządzać protokołu o naruszeniu zasad eksploatacji sieci gazowych i nie odłączać mieszkania od sieci gazowej.

W innym przypadku dyrektor przedsiębiorstwa komunalnego, według wersji śledztwa, zażądał 3000 dolarów od przedstawiciela firmy za pomoc w zatwierdzeniu dokumentów i uzyskaniu pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Obiecał również, że dopilnuje, aby w przypadku wykrycia naruszeń przepisów dotyczących ochrony środowiska odpowiednie organy nie podjęły żadnych działań.

Wszystkich trzech podejrzanych zatrzymano w momencie odbioru pieniędzy i postawiono im zarzuty.

W trakcie czynności śledczych funkcjonariusze organów ścigania zabezpieczyli prawie 22 tysiące dolarów, ponad 8,5 tysiąca euro i 40 tysięcy hrywien, a także dokumenty i notatki robocze.

Czyny podejrzanych zakwalifikowano na podstawie artykułów dotyczących uzyskania nielegalnej korzyści przez funkcjonariusza publicznego oraz nadużycia wpływu. Trwa dochodzenie przedprocesowe.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Kijowie

26 października Wyższy Sąd Antykorupcyjny skazał byłą zastępczynię przewodniczącego Sądu Rejonowego w Dzerżinsku w Charkowie na osiem lat pozbawienia wolności za przyjęcie 4 tysięcy dolarów amerykańskich nielegalnej korzyści. Za te środki była sędzia miała wydać orzeczenie o zwrocie oskarżonemu ponad 30 tysięcy dolarów, które zostały zajęte w trakcie śledztwa.

Przypomnijmy, że skazany za łapówkę sędzia z Zakarpacia opuścił zakład karny przedterminowo.

7 września Wyższy Sąd Antykorupcyjny wyznaczył środek zabezpieczający wobec posła Rady Obwodowej Wołyńskiej, podejrzanego o przyjęcie nielegalnej korzyści w zamian za pomoc w budowie budynku wielorodzinnego w Łucku.

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