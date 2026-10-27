W obwodzie tarnopolskim skazano lekarza za wystawianie fikcyjnych orzeczeń o niepełnosprawności

Sąd Miejsko-Rejonowy w Ternopilu wydał wyrok wobec trzech mieszkańców regionu, w tym lekarza-stażysty z jednego z lokalnych szpitali, za wymuszanie i uzyskiwanie nielegalnych korzyści w zamian za wywieranie wpływu na decyzje podejmowane przez urzędników. Za 17 tysięcy dolarów amerykańskich współsprawcy obiecali sporządzenie sfałszowanych zaświadczeń lekarskich dotyczących leczenia szpitalnego w celu późniejszego nielegalnego uzyskania II grupy inwalidztwa przez mężczyznę w wieku poborowym.

Ponadto lekarz-stażysta osobno zaproponował innemu osobie podlegającej obowiązkowi wojskowemu sformalizowanie fikcyjnej niepełnosprawności za 3 tysiące dolarów amerykańskich. Biorąc pod uwagę wcześniejsze wyroki skazujące dwóch uczestników tego procederu, sąd skazał lekarza-stażystę na 3 lata pozbawienia wolności, jego wspólnika – na 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a trzeciego oskarżonego zobowiązał do zapłaty grzywny w wysokości ponad 445 tysięcy hrywien.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Ternopilu.

W obwodzie chmielnickim wykryto grupę pięciu osób, w tym trzech lekarzy z wojskowej komisji lekarskiej, którzy za 10–12 tysięcy dolarów pomagali w uzyskaniu II grupy inwalidztwa bez uzasadnionych podstaw prawnych.

Ponadto w obwodzie dniepropetrowskim ujawniono lekarzy, którzy za łapówki pomagali mężczyznom w wieku poborowym uzyskać fikcyjną niepełnosprawność w celu wyjazdu za granicę. Za swoje usługi podejrzani żądali 500 dolarów.

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