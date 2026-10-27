В Тернопольской области осудили врача за оформление фиктивных инвалидностей

Тернопольский городской районный суд вынес приговор трем жителям области, среди которых был врач-интерн одной из местных больниц, за вымогательство и получение неправомерной выгоды за оказание влияния на принятие решений должностными лицами. За 17 тысяч долларов США сообщники обещали изготовить поддельные медицинские выписки о стационарном лечении для последующего незаконного получения II группы инвалидности мужчиной призывного возраста.

Кроме того, врач-интерн отдельно предложил другому военнообязанному оформить фиктивную инвалидность за 3 тысячи долларов США. С учетом предыдущих судимостей двух участников схемы суд назначил врачу-интерну наказание в виде 3 лет лишения свободы, его сообщнику — 2 года и 6 месяцев лишения свободы, а третьего фигуранта обязал уплатить штраф в размере более 445 тысяч гривен.

Источник: Тернопольская областная прокуратура.

В Хмельницкой области разоблачили группу из пяти человек, среди которых трое врачей военно-медицинской комиссии, которые за 10–12 тысяч долларов помогали оформить II группу инвалидности без законных оснований.

Кроме того, в Днепропетровской области разоблачили медиков, которые за взятки помогали мужчинам призывного возраста получить фиктивную инвалидность для выезда за границу. За свои услуги подозреваемые просили 500 долларов.

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