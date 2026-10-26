У Харкові екссудді оголошено вирок за отримання хабаря у $4 тисячі

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Вищий антикорупційний суд 26 жовтня засудив колишню заступницю голови Дзержинського районного суду Харкова до восьми років позбавлення волі за одержання 4 тисяч доларів США неправомірної вигоди. За ці кошти екссуддя мала ухвалити рішення про повернення обвинуваченому вилучених під час розслідування понад 30 тисяч доларів.

У травні 2020 року посадовицю викрили на одержанні неправомірної вигоди, а колегія суддів ВАКС визнала її винуватою за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Окрім терміну ув'язнення з конфіскацією всього майна, їй заборонили обіймати посади в судових та правоохоронних органах протягом трьох років. Після проголошення вироку засуджену взяли під варту безпосередньо в залі суду, змінивши запобіжний захід із застави на тримання під вартою. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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