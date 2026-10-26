В Харькове бывшему судье вынесен приговор за получение взятки в размере 4 тысяч долларов

26 октября Высший антикоррупционный суд приговорил бывшую заместительницу председателя Дзержинского районного суда Харькова к восьми годам лишения свободы за получение 4 тысяч долларов США в виде неправомерной выгоды. За эти средства экс-судья должна была вынести решение о возврате обвиняемому изъятых в ходе расследования более 30 тысяч долларов.

В мае 2020 года чиновницу уличили в получении неправомерной выгоды, а коллегия судей ВАКС признала ее виновной по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Помимо срока лишения свободы с конфискацией всего имущества, ей запретили занимать должности в судебных и правоохранительных органах в течение трех лет. После оглашения приговора осужденную взяли под стражу непосредственно в зале суда, изменив меру пресечения с залога на содержание под стражей. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Напомним, осужденный за взятку судья из Закарпатья досрочно вышел из колонии.

Высший антикоррупционный суд 7 сентября избрал меру пресечения депутату Волынского областного совета, которого подозревают в получении неправомерной выгоды за содействие в строительстве многоквартирного дома в Луцке.

Офицера Генштаба задержали за взятку в размере 14 тысяч долларов.

Читай нас в