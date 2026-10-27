W środę, 28 października, w Ukrainie prognozowana jest pochmurna pogoda z przejaśnieniami i niewielkimi opadami deszczu. W nocy termometry wskażą 3–8°C, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie do +9…+14°. W Zakarpaciu i na południu kraju temperatura miejscami osiągnie +17°.

„Na Ukrainie, z wyjątkiem regionów wschodnich, w nocy oraz w większości regionów zachodnich wystąpią niewielkie opady deszczu, a na południu kraju miejscami umiarkowane” – czytamy w komunikacie.

Zaznaczono, że w nocy i rano w Karpatach miejscami wystąpi mgła.

Wiatr będzie przeważnie północno-wschodni, o prędkości 7–12 m/s, a w południowo-wschodniej części kraju miejscami pojawią się porywy o prędkości 15–20 m/s.

Temperatura w nocy wyniesie 3–8°C, w ciągu dnia 9–14°C; w Zakarpaciu i na południu kraju w nocy 7–12°C, w ciągu dnia 12–17°C.

W Kijowie i obwodzie kijowskim jutro prognozowany jest niewielki deszcz. Wiatr północno-wschodni, 7–12 m/s.

Informację tę podało Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne na Facebooku.

W Ukrainie w ciągu tygodnia będzie ciepło, a w niektórych regionach pojawią się opady deszczu.

W listopadzie w Ukrainie spodziewane jest stopniowe ochłodzenie, jednak ogólnie miesiąc ten może być cieplejszy od normy klimatycznej. Synoptycy nie przewidują silnych i długotrwałych mrozów.

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