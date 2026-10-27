В Украине в среду, 28 октября, ожидаются дожди, температура поднимется до +17°

В среду, 28 октября, в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшими дождями. Ночью столбики термометров будут показывать 3–8° тепла, а днем воздух прогреется до +9…+14°. В Закарпатье и в южных областях температура местами достигнет +17°.

«В Украине, кроме восточных, ночью и большинства западных областей, ожидаются небольшие, на юге страны местами умеренные дожди», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью и утром в Карпатах местами будет туман.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7–12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15–20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°; в Закарпатье и на юге страны ночью 7-12° тепла, днем 12-17°.

В Киеве и области завтра прогнозируется небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

В Украине в течение недели будет тепло с дождями в отдельных регионах.

В ноябре в Украине ожидается постепенное похолодание, однако в целом месяц может оказаться теплее климатической нормы. Сильных и продолжительных морозов синоптики не прогнозируют.

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