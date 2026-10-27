Ministerstwo Obrony Ukrainy nadal wspiera krajowy kompleks obronno-przemysłowy za pomocą programów finansowych. Od momentu uruchomienia mechanizmu preferencyjnego leasingu finansowego przedsiębiorstwa sektora obronnego zawarły 54 umowy o łącznej wartości 244,53 mln hrywien.

Program wprowadzono pod koniec 2025 roku na mocy odpowiedniej uchwały Rady Ministrów Ukrainy. Przewiduje on wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw kompleksu przemysłowo-obronnego poprzez mechanizm preferencyjnego leasingu.

W jaki sposób leasing pomaga producentom zwiększać moce produkcyjne

Program umożliwia przedsiębiorstwom kompleksu obronno-przemysłowego pozyskiwanie niezbędnego sprzętu, techniki i innych środków trwałych bez konieczności natychmiastowego pokrywania ich pełnej wartości. Pozwala to rozłożyć obciążenie finansowe w czasie i przeznaczyć część własnych zasobów na inne potrzeby produkcyjne.



„Zdolność ukraińskiego kompleksu przemysłowo-obronnego do operatywnego zwiększania produkcji ma bezpośredni wpływ na zapewnienie Siłom Obronnym niezbędnego uzbrojenia i sprzętu. Leasing preferencyjny pomaga producentom inwestować w sprzęt i modernizację mocy produkcyjnych, zachowując zasoby na realizację zadań produkcyjnych. Naszym zadaniem jest rozwijanie instrumentów finansowych, które dają ukraińskim producentom większe możliwości rozwoju i wzmocnienia zdolności obronnych państwa” – podkreśla Hanna Gwozdiar, zastępczyni ministra obrony Ukrainy.



W ramach programu przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie na zakup sprzętu technologicznego, maszyn, środków transportu, urządzeń automatyki oraz innych aktywów niezbędnych do produkcji, naprawy i modernizacji uzbrojenia, sprzętu wojskowego i specjalistycznego, amunicji oraz jej komponentów.

Jakie warunki preferencyjnego leasingu przewidziano dla przedsiębiorstw sektora przemysłu obronnego

Wsparcie państwowe pozwala obniżyć rzeczywiste koszty przedsiębiorstwa związane z opłatami na rzecz leasingodawcy do 5% w skali roku. Różnicę między opłatą podstawową a stawką wyrównawczą pokrywa państwo.

Maksymalna kwota finansowania w ramach jednej umowy wynosi 500 mln UAH, a maksymalny okres obowiązywania umowy – pięć lat. Program jest dostępny dla przedsiębiorstw posiadających status podmiotów o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania gospodarki w szczególnym okresie w sektorze przemysłu obronnego.

Aby skorzystać z programu, przedsiębiorstwo musi zwrócić się do uprawnionego leasingodawcy. Ocenia on zdolność finansową wnioskodawcy, zgodność przedmiotu leasingu z warunkami programu oraz weryfikuje status przedsiębiorstwa w sektorze przemysłu obronnego.

Informację tę przekazało Ministerstwo Obrony Ukrainy.

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