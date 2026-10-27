Українські підприємства ОПК уклали понад 50 договорів пільгового лізингу

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Міністерство оборони України продовжує підтримувати вітчизняний оборонно-промисловий комплекс за допомогою фінансових програм. Від початку дії механізму пільгового фінансового лізингу підприємства оборонної галузі уклали 54 договори на загальну суму 244,53 млн грн.

Програму запровадили наприкінці 2025 року відповідною постановою Кабінету Міністрів України. Вона передбачає фінансову підтримку підприємств оборонно-промислового комплексу через механізм пільгового лізингу.

Як лізинг допомагає виробникам нарощувати потужності

Програма дає змогу підприємствам оборонно-промислового комплексу отримувати необхідне обладнання, техніку та інші основні засоби без потреби одразу сплачувати їхню повну вартість. Це дозволяє розподілити фінансове навантаження в часі та спрямувати частину власних ресурсів на інші виробничі потреби.



"Спроможність українського ОПК оперативно нарощувати виробництво безпосередньо впливає на забезпечення Сил оборони необхідним озброєнням і технікою. Пільговий лізинг допомагає виробникам інвестувати в обладнання та модернізацію потужностей, зберігаючи ресурси для виконання виробничих завдань. Наше завдання – розвивати фінансові інструменти, які дають українським виробникам більше можливостей для зростання та посилення обороноздатності держави", - зазначає Ганна Гвоздярзаступниця Міністра оборони України.



У межах програми підприємства можуть отримувати фінансування для придбання технологічного обладнання, машин, транспортних засобів, засобів автоматизації та інших активів, необхідних для виробництва, ремонту й модернізації озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів і їхніх складових.

Які умови пільгового лізингу передбачено для підприємств ОПК

Державна підтримка дає змогу знизити фактичні витрати підприємства на сплату винагороди лізингодавцю до 5% річних. Різницю між базовою винагородою та компенсаційною ставкою відшкодовує держава.

Максимальна сума фінансування за одним договором становить 500 млн грн, а максимальний строк договору – п’ять років. Програма доступна підприємствам, які мають статус критично важливих для функціонування економіки в особливий період у сфері ОПК.

Щоб скористатися програмою, підприємству необхідно звернутися до уповноваженого лізингодавця. Він оцінює фінансову спроможність заявника, відповідність предмета лізингу умовам програми та перевіряє статус підприємства у сфері ОПК.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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