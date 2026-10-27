乌克兰国防工业企业已签订50余份优惠租赁合同

乌克兰国防部继续通过财政计划支持本国国防工业体系。自优惠金融租赁机制实施以来，国防行业企业已签订54份合同，总金额达2.4453亿格里夫纳。

该计划于2025年底根据乌克兰内阁的相关决议正式实施。该计划旨在通过优惠租赁机制，为国防工业综合体企业提供财政支持。

租赁如何帮助制造商扩大产能

该计划使国防工业综合体企业能够获得必要的设备、技术及其他固定资产，而无需立即支付其全额费用。这使得企业能够将财务负担在时间上进行分摊，并将部分自有资源用于其他生产需求。



“乌克兰国防工业综合体快速扩大生产的能力，直接关系到能否为国防部队提供必要的武器和装备。优惠租赁有助于制造商投资设备及产能现代化，同时保留资源以完成生产任务。 我们的任务是开发金融工具，为乌克兰制造商提供更多发展机遇，从而增强国家的国防能力，”乌克兰国防部副部长安娜·格沃兹亚尔指出。



在该计划框架内，企业可获得融资，用于购置生产、维修和现代化改造武器、军用及特种装备、弹药及其零部件所需的工艺设备、机械、运输工具、自动化设备及其他资产。

国防工业企业可享受哪些优惠租赁条件

政府支持使企业向出租方支付的实际年租金成本降至5%。基准租金与补偿利率之间的差额由国家承担。

单份合同的最高融资额为5亿格里夫纳，合同最长期限为五年。该计划面向在特殊时期对国防工业领域经济运行具有关键重要性的企业开放。

企业若要参与该计划，需向授权的出租方提出申请。出租方将评估申请人的财务能力、租赁标的物是否符合计划条件，并核查企业在国防工业领域的资质。

乌克兰国防部通报了这一消息。

国防部已撤销了14%的国防工业企业的“关键”地位。

需要指出的是，泽连斯基已对俄罗斯弹道导弹制造商及国防工业零部件供应商实施了制裁。

图尔奇诺夫表示，导弹武器的生产是乌克兰国防工业的优先事项。

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