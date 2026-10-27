Украинские предприятия ОПК заключили более 50 договоров льготного лизинга

Министерство обороны Украины продолжает поддерживать отечественный оборонно-промышленный комплекс с помощью финансовых программ. С момента вступления в силу механизма льготного финансового лизинга предприятия оборонной отрасли заключили 54 договора на общую сумму 244,53 млн грн.

Программа была введена в конце 2025 года соответствующим постановлением Кабинета Министров Украины. Она предусматривает финансовую поддержку предприятий оборонно-промышленного комплекса через механизм льготного лизинга.

Как лизинг помогает производителям наращивать мощности

Программа дает возможность предприятиям оборонно-промышленного комплекса получать необходимое оборудование, технику и другие основные средства без необходимости сразу оплачивать их полную стоимость. Это позволяет распределить финансовую нагрузку во времени и направить часть собственных ресурсов на другие производственные нужды.



«Способность украинского ОПК оперативно наращивать производство напрямую влияет на обеспечение Сил обороны необходимым вооружением и техникой. Льготный лизинг помогает производителям инвестировать в оборудование и модернизацию мощностей, сохраняя ресурсы для выполнения производственных задач. Наша задача — развивать финансовые инструменты, которые дают украинским производителям больше возможностей для роста и укрепления обороноспособности государства», — отмечает Анна Гвоздяр, заместитель министра обороны Украины.



В рамках программы предприятия могут получать финансирование на приобретение технологического оборудования, машин, транспортных средств, средств автоматизации и других активов, необходимых для производства, ремонта и модернизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов и их компонентов.

Какие условия льготного лизинга предусмотрены для предприятий ОПК

Государственная поддержка позволяет снизить фактические расходы предприятия на выплату вознаграждения лизингодателю до 5% годовых. Разница между базовым вознаграждением и компенсационной ставкой возмещается государством.

Максимальная сумма финансирования по одному договору составляет 500 млн грн, а максимальный срок договора — пять лет. Программа доступна предприятиям, имеющим статус критически важных для функционирования экономики в особый период в сфере ОПК.

Чтобы воспользоваться программой, предприятию необходимо обратиться к уполномоченному лизингодателю. Он оценивает финансовую состоятельность заявителя, соответствие предмета лизинга условиям программы и проверяет статус предприятия в сфере ОПК.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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