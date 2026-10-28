Верховная Рада одобрила проект госбюджета на 2027 год в первом чтении: что предусмотрено

Верховная Рада Украины проголосовала за проект закона о Государственном бюджете на 2027 год в первом чтении. Документ поддержали 239 народных депутатов.

Речь идет о законопроекте №16000 «О Государственном бюджете Украины на 2027 год».

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что его поправка №1279 о повышении зарплат военнослужащим на 20% от минимального размера была учтена и утверждена в бюджете первого чтения. За это предложение проголосовали 304 народных депутата.

Также парламент поддержал поправку Ярослава Железняка о запрете финансирования программы «Национальный кэшбэк» за счет государственного бюджета. Это решение поддержали 284 депутата.

После принятия проекта в первом чтении правительство должно проработать бюджетные заключения Верховной Рады и подготовить документ ко второму чтению.

Таким образом, проект Государственного бюджета на 2027 год ещё должен пройти дальнейшее рассмотрение в парламенте. В ходе подготовки ко второму чтению в документ могут быть внесены изменения с учётом заключений и предложений народных депутатов.

Об этом стало известно из трансляции заседания парламента.

27 октября Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта государственного бюджета Украины на 2027 год в первом чтении. К документу депутаты подали рекордные 5236 поправок, а голосование по проекту запланировано на сегодня.

Ранее бюджетный комитет Верховной Рады поддержал повышение зарплат военным.

Также бюджетный комитет Рады поддержал законопроект о военном сборе.

Зеленский подписал закон о пошлине на экспорт камня, бюджет получит полмиллиарда в год.

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