Rada Najwyższa poparła projekt budżetu państwa na rok 2027 w pierwszym czytaniu: co przewiduje projekt

Rada Najwyższa Ukrainy przegłosowała w pierwszym czytaniu projekt ustawy o budżecie państwa na rok 2027. Dokument poparło 239 posłów.

Chodzi o projekt ustawy nr 16000 „O budżecie państwa Ukrainy na rok 2027”.

Poseł Jarosław Żelezniak poinformował, że jego poprawka nr 1279 dotycząca podwyższenia wynagrodzeń żołnierzy o 20% minimalnej stawki została uwzględniona i zatwierdzona w budżecie w pierwszym czytaniu. Za tę propozycję zagłosowało 304 posłów.

Parlament poparł również poprawkę Jarosława Żelezniaka dotyczącą zakazu finansowania programu „Krajowy cashback” ze środków budżetu państwa. Decyzję tę poparło 284 posłów.

Po przyjęciu projektu w pierwszym czytaniu rząd ma przeanalizować wnioski budżetowe Rady Najwyższej i przygotować dokument do drugiego czytania.

Oznacza to, że projekt budżetu państwa na rok 2027 musi jeszcze przejść dalsze procedury parlamentarne. Podczas przygotowań do drugiego czytania do dokumentu mogą zostać wprowadzone zmiany uwzględniające uwagi i propozycje posłów.

Informacja ta pojawiła się podczas transmisji z posiedzenia parlamentu.

27 października Rada Najwyższa rozpoczęła rozpatrywanie projektu budżetu państwa Ukrainy na rok 2027 w pierwszym czytaniu. Posłowie zgłosili do dokumentu rekordową liczbę 5236 poprawek, a głosowanie nad podstawą projektu zaplanowano na dzisiaj.

Wcześniej komisja budżetowa Rady Najwyższej poparła podwyżkę wynagrodzeń dla wojskowych.

Komisja budżetowa Rady poparła również projekt ustawy o opłacie wojskowej.

Zelenski podpisał ustawę o cłu eksportowym na kamień, dzięki czemu budżet otrzyma pół miliarda rocznie.

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