乌克兰最高拉达在一读中通过了2027年国家预算草案：具体内容如下

乌克兰最高拉达对《2027年国家预算》法案进行了第一读表决。该法案获得了239名议员的支持。

该法案即第16000号《关于2027年乌克兰国家预算》的法案。

议员雅罗斯拉夫·杰列兹尼亚克表示，他提出的关于将军人薪资提高至最低标准20%的第1279号修正案已被纳入并确认在第一读预算案中。该提案获得了304名议员的赞成票。

此外，议会还支持了雅罗斯拉夫·杰列兹尼亚克关于禁止动用国家预算资金资助“国家返现”计划的修正案。该决定获得了284名议员的支持。

在草案通过一读后，政府需研究最高拉达的预算意见，并准备二读文件。

因此，2027年国家预算草案仍需在议会接受进一步审议。在准备二读期间，可能会根据议员们的意见和建议对该文件进行修改。

这一消息来自议会会议的直播。

10月27日，乌克兰最高拉达开始对2027年国家预算草案进行一读审议。议员们针对该草案提出了创纪录的5236项修正案，而对草案主体的表决定于今天进行。

此前，最高拉达预算委员会支持提高军人薪资。

此外，议会预算委员会还支持了关于军事征费的法案。

泽连斯基签署了关于石材出口关税的法律，预算每年将因此增加5亿。

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