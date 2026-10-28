На границе с Румынией задержали водителя, который пытался провезти одежду на сумму свыше ₴270 тысяч

На пункте пропуска «Порубное» на границе с Румынией пограничники задержали украинского водителя, который пытался незаконно ввезти одежду, спрятав её в различных частях микроавтобуса. Всего было обнаружено и изъято 160 единиц товара на сумму свыше 270 тысяч гривен.

Инцидент произошел ночью, когда через пункт пропуска «Порубное» в Украину возвращался гражданин Украины 1991 года рождения, управлявший микроавтобусом.

Оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда получили информацию о возможном незаконном перемещении товаров в автомобиле. В связи с этим транспортное средство направили на углубленный досмотр.

В ходе проверки пограничники совместно с таможенниками обнаружили одежду в багажном отделении, салоне и моторном отсеке автомобиля. Товар был скрыт от погранично-таможенного контроля.

Всего правоохранители обнаружили 160 единиц одежды стоимостью более 270 тысяч гривен.

По факту нарушения представители таможни составили соответствующий протокол. Дальнейшие обстоятельства дела будут устанавливать уполномоченные органы.

Об этом сообщили в Черновицком пограничном отряде.

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