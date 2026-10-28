在与罗马尼亚接壤的边境，一名企图走私价值超过27万₴服装的司机被查获

在与罗马尼亚接壤的“波鲁布内”边境检查站，边防人员查获了一名乌克兰司机，该司机试图将藏匿在微型客车各处的服装非法走私入境。 共查获并扣押了160件商品，总价值超过27万格里夫纳。

该事件发生于深夜，当时一名1991年出生的乌克兰公民驾驶一辆微型客车，正经由“波鲁布内”边境检查站返回乌克兰。

切尔诺夫策边防支队的行动人员接到线报，称该车辆可能存在非法运输货物的情况。因此，该车辆被引导至指定地点接受深入检查。

检查过程中，边防人员与海关人员联合在车辆的行李舱、车厢及发动机舱内发现了衣物。这些货物此前一直被隐匿，未接受边防和海关检查。

执法人员共查获160件服装，价值超过27万格里夫纳。

针对该违规行为，海关代表已制作了相应的笔录。案件的具体情况将由授权机构进一步查明。

切尔诺夫策边防支队通报了这一消息。

此前，在“谢吉尼”边境检查站，第7卡尔帕蒂亚边防支队的边防人员与海关人员联合行动，成功阻止了一起未按规定申报且未缴纳税款的高端设备走私企图。

国家安全局（BEB）侦探查获了117吨乙醇和甲醇非法入境乌克兰的案件。走私货物的总价值超过9700万格里夫纳，且走私者将其伪装成汽车化学品进行运输。

8月30日，拉脱维亚边防人员在奥格什道加瓦地区发现了一架无人机，据LSM English报道，该无人机被用于跨境走私香烟。

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