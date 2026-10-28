Na przejściu granicznym „Porubne” na granicy z Rumunią straż graniczna wykryła ukraińskiego kierowcę, który próbował nielegalnie wwieźć odzież, ukrywając ją w różnych częściach minibusa. W sumie wykryto i skonfiskowano 160 sztuk towaru o wartości ponad 270 tysięcy hrywien.

Do zdarzenia doszło w nocy, kiedy przez punkt graniczny „Porubne” do Ukrainy wracał obywatel Ukrainy urodzony w 1991 roku, kierujący minibusem.

Funkcjonariusze operacyjni Czerniowieckiego Oddziału Straży Granicznej otrzymali informację o możliwym nielegalnym przewozie towarów w pojeździe. W związku z tym pojazd skierowano do szczegółowej kontroli.

Podczas kontroli straż graniczna wraz z celnikami wykryła odzież w bagażniku, kabinie pasażerskiej oraz komorze silnika pojazdu. Towar został ukryty przed kontrolą graniczną i celną.

W sumie funkcjonariusze wykryli 160 sztuk odzieży o wartości ponad 270 tysięcy hrywien.

W związku z naruszeniem przedstawiciele urzędu celnego sporządzili odpowiedni protokół. Dalsze okoliczności sprawy ustalą uprawnione organy.

Informację tę podał Oddział Straży Granicznej w Czerniowcach.

Wcześniej na przejściu granicznym „Szehiny” strażnicy graniczni z 7. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej wspólnie z celnikami zapobiegli próbie wwozu drogiego sprzętu bez odpowiedniego zgłoszenia i uiszczenia podatków.

Detektywi BEB ujawnili nielegalny przywóz na Ukrainę 117 ton spirytusu etylowego i metanolu. Łączna wartość przemycanych towarów przekracza 97 mln hrywien, a były one przewożone pod pozorem środków do pielęgnacji samochodów.

30 sierpnia łotewscy strażnicy graniczni wykryli w regionie Augšdaugava drona, który – według danych LSM English – był wykorzystywany do przemytu papierosów przez granicę.

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