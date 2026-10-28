На кордоні з Румунією викрили водія, який хотів провезти одяг на понад ₴270 тисяч

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На пункті пропуску «Порубне» на кордоні з Румунією прикордонники викрили українського водія, який намагався незаконно ввезти одяг, приховавши його в різних частинах мікроавтобуса. Загалом виявили та вилучили 160 одиниць товару на суму понад 270 тисяч гривень.

Інцидент стався вночі, коли через пункт пропуску «Порубне» в Україну повертався громадянин України 1991 року народження, який керував мікроавтобусом.

Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону отримали інформацію про можливе незаконне переміщення товарів в автомобілі. Через це транспортний засіб направили на поглиблений огляд.

Під час перевірки прикордонники спільно з митниками виявили одяг у багажному відділенні, салоні та моторному відсіку автомобіля. Товар був прихований від прикордонно-митного контролю.

Загалом правоохоронці виявили 160 одиниць одягу вартістю понад 270 тисяч гривень.

За фактом порушення представники митниці склали відповідний протокол. Подальші обставини справи встановлюватимуть уповноважені органи.

Про це повідомили у Чернівецькому прикордонному загоні.

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