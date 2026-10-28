В Винницкой области разоблачили лесников, незаконно вырубавших деревья на сумму свыше ₴5,5 млн

В Винницкой области четверо должностных лиц одного из лесничеств Гайсинского надлесничества подозреваются в незаконной вырубке ценных пород деревьев, что нанесло государству ущерб в размере более 5,5 млн грн. По данным следствия, двое лесничих и двое мастеров действовали в составе организованной группы и получили более 3,1 млн грн неправомерной выгоды.

По данным следствия, в течение 2024–2025 годов четверо сотрудников лесничества филиала «Центральный лесной офис» ГП «Леса Украины» организовали незаконную заготовку древесины с целью получения неправомерной выгоды.

Следователи установили, что подозреваемые готовили документы на вырубку деревьев, однако умышленно указывали в них заниженные показатели количества деревьев, их диаметров и категорий пригодности.

На самом деле вырубали больше деревьев, чем указывалось в документах. Неучтенную древесину участники группы реализовывали нелегально, получая за нее деньги.

По предварительным данным следствия, таким образом было незаконно вырублено более 100 деревьев ценных пород — дуба, граба и ясеня.

В результате противоправных действий государству был нанесён ущерб на сумму более 5,5 млн грн. В то же время, по информации прокуратуры, участники группы получили более 3,1 млн грн неправомерной выгоды.

Действия фигурантов квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 364 — злоупотребление служебным положением, совершенное организованной группой;

ч. 1 ст. 366 — составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в них недостоверных сведений;

ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 — незаконная вырубка деревьев, повлекшая тяжкие последствия, совершенная организованной группой.

Суд избрал всем четырём подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Для двух лиц его определили в размере 998 тыс. грн каждому, ещё для двух — по 266 тыс. грн.

Досудебное расследование проводят следователи Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Винницкой области. Оперативное сопровождение обеспечивает Управление стратегических расследований в Винницкой области при содействии Департамента экономической и внутренней безопасности ГП «Леса Украины».

В то же время, в соответствии со статьёй 62 Конституции Украины, все подозреваемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Об этом сообщили в Винницкой областной прокуратуре.

Читай нас в