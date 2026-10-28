在文尼察州，有林业人员因非法砍伐价值超过550万格里夫纳的树木被查获

在文尼察州，盖辛斯基森林管理局下属某林区的四名工作人员涉嫌非法砍伐珍贵树种，给国家造成超过550万格里夫纳的损失。 据调查显示，两名林场负责人和两名工头组成犯罪团伙，非法获利超过310万格里夫纳。

据调查显示，2024年至2025年间，国有企业“乌克兰森林”下属“中央森林办公室”分部的四名林业局员工，为谋取不正当利益，组织了非法采伐木材活动。

调查人员查明，嫌疑人虽准备了伐木文件，但故意在文件中低报了树木数量、直径及适用等级等数据。

实际上，被砍伐的树木数量远多于文件中记载的数量。该团伙成员将未登记的木材非法出售，并从中获利。

据调查初步数据显示，通过这种方式，共有100多棵珍贵树种——包括橡树、山毛榉和梣树——被非法砍伐。

这些违法行为给国家造成了超过550万格里夫纳的损失。与此同时，据检察院消息，该团伙成员获得了超过310万格里夫纳的不当得利。

涉案人员的行径被定性为违反《乌克兰刑法典》以下条款：

第28条第3款、第364条第1款和 第2款——由有组织团伙实施的滥用职权罪；

第366条第1款 ——公职人员制作并签发明知虚假的官方文件，或在其中填写不实信息；

第28条第3款、第246条第4款——由有组织团伙实施的、造成严重后果的非法砍伐树木行为。

法院对四名嫌疑人均采取了羁押候审的预防措施，并允许缴纳保释金。其中两人每人需缴纳99.8万格里夫纳，另外两人每人需缴纳26.6万格里夫纳。

庭前调查由文尼察州国家警察总局调查局负责。文尼察州战略调查局在“乌克兰森林”国有企业经济与内部安全部的协助下，为该案提供行动支持。

同时，根据《乌克兰宪法》第62条，在依法证明其罪行并经法院判决认定有罪之前，所有嫌疑人均被视为无罪。

这一消息由文尼察州检察院发布。

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