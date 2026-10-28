W obwodzie winnickim czterech urzędników jednego z nadleśnictw w Hajsynie jest podejrzanych o nielegalne wycinanie cennych gatunków drzew, co spowodowało straty dla państwa w wysokości ponad 5,5 mln hrywien. Zgodnie z ustaleniami śledztwa dwóch leśniczych i dwóch brygadzistów działało w ramach zorganizowanej grupy i uzyskało ponad 3,1 mln hrywien nielegalnych korzyści.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa w latach 2024–2025 czterech pracowników nadleśnictwa należącego do oddziału „Centralne Biuro Leśne” przedsiębiorstwa państwowego „Lasy Ukrainy” zorganizowało nielegalny pozysk drzew w celu uzyskania nielegalnych korzyści.

Śledczy ustalili, że podejrzani przygotowywali dokumenty dotyczące wycinki drzew, jednak celowo podawali w nich zaniżone dane dotyczące liczby drzew, ich średnic oraz kategorii przydatności.

W rzeczywistości wycinano więcej drzew niż podano w dokumentach. Niezarejestrowane drewno członkowie grupy sprzedawali nielegalnie, uzyskując za nie pieniądze.

Według wstępnych danych śledztwa w ten sposób nielegalnie wycięto ponad 100 drzew cennych gatunków — dębu, grabu i jesionu.

W wyniku tych bezprawnych działań państwo poniosło straty w wysokości ponad 5,5 mln hrywien. Jednocześnie, według informacji prokuratury, członkowie grupy uzyskali ponad 3,1 mln hrywien nielegalnych korzyści.

Działania oskarżonych zakwalifikowano na podstawie następujących artykułów Kodeksu karnego Ukrainy:

ust. 3 art. 28, ust. 1 i 2 art. 364 – nadużycie stanowiska służbowego popełnione przez zorganizowaną grupę;

ust. 1 art. 366 — sporządzenie i wydanie przez funkcjonariusza świadomie fałszywych dokumentów urzędowych oraz wpisanie do nich nieprawdziwych danych;

ust. 3 art. 28, ust. 4 art. 246 — nielegalne wycinanie drzew, które spowodowało poważne skutki, popełnione przez zorganizowaną grupę.

Sąd zastosował wobec wszystkich czterech podejrzanych środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego z możliwością wpłacenia kaucji. Dla dwóch osób ustalono ją w wysokości 998 tys. UAH dla każdej, a dla pozostałych dwóch — po 266 tys. UAH.

Śledztwo przedprocesowe prowadzą śledczy z Wydziału Śledczego Głównego Zarządu Policji Narodowej w obwodzie winnickim. Wsparcie operacyjne zapewnia Wydział Śledztw Strategicznych w obwodzie winnickim przy udziale Departamentu Bezpieczeństwa Gospodarczego i Wewnętrznego przedsiębiorstwa państwowego „Lasy Ukrainy”.

Jednocześnie zgodnie z art. 62 Konstytucji Ukrainy wszyscy podejrzani są uznawani za niewinnych, dopóki ich wina nie zostanie udowodniona zgodnie z prawem i potwierdzona wyrokiem skazującym sądu.

Informację tę podała prokuratura obwodowa w Winnicy.

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