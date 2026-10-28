На Вінниччині викрили лісівників на незаконній вирубці дерев на понад ₴5,5 млн

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На Вінниччині чотирьох службових осіб одного з лісництв Гайсинського надлісництва підозрюють у незаконній вирубці цінних порід дерев, що завдала державі понад 5,5 млн грн збитків. За даними слідства, двоє лісничих і двоє майстрів діяли організованою групою та отримали понад 3,1 млн грн неправомірної вигоди.

За даними слідства, упродовж 2024–2025 років четверо працівників лісництва Філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України» організували незаконну заготівлю деревини з метою одержання неправомірної вигоди.

Слідчі встановили, що підозрювані готували документи для видалення дерев, однак навмисно вказували в них занижені показники щодо кількості дерев, їхніх діаметрів і категорій придатності.

Насправді вирубували більше дерев, ніж зазначали в документах. Необліковану деревину учасники групи реалізовували нелегально, отримуючи за неї гроші.

За попередніми даними слідства, таким способом було незаконно видалено понад 100 дерев цінних порід — дуба, граба та ясена.

Унаслідок протиправних дій державі завдали збитків на суму понад 5,5 млн грн. Водночас, за інформацією прокуратури, учасники групи отримали понад 3,1 млн грн неправомірної вигоди.

Дії фігурантів кваліфікували за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 364 — зловживання службовим становищем, учинене організованою групою;

ч. 1 ст. 366 — складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до них недостовірних відомостей;

ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 — незаконна порубка дерев, що спричинила тяжкі наслідки, учинена організованою групою.

Суд обрав усім чотирьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Для двох осіб її визначили в розмірі 998 тис. грн кожному, ще для двох — по 266 тис. грн.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області. Оперативний супровід забезпечує Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області за сприяння Департаменту економічної та внутрішньої безпеки ДП «Ліси України».

Водночас відповідно до статті 62 Конституції України всі підозрювані вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Про це повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі.

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